Казахстанцы сообщили о сбоях в работе соцсетей

Жители Казахстана столкнулись с перебоями при использовании популярных социальных сетей, которые не работают без VPN или загружаются с задержками, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Пользователи в разных регионах Казахстана сообщили о проблемах с доступом к социальным сетям Facebook, Instagram и TikTok. По их словам, без использования VPN-сервисов указанные платформы либо вовсе не открываются, либо работают с заметными задержками.

По данным сервиса мониторинга DownDetector, все обращения о сбоях поступили исключительно из Казахстана, что указывает на локальный характер проблемы.

В компании Beeline подтвердили снижение объёма мобильного трафика, однако заявили, что их оборудование и программное обеспечение функционируют в штатном режиме. Как отметили в пресс-службе оператора, источник затруднений не связан с инфраструктурой компании. Специалисты направили запросы партнёрским организациям и в Государственную техническую службу для установления причин.

В свою очередь, представители АО «Казахтелеком» сообщили, что с их стороны сбоев в работе сетей не зафиксировано. На данный момент ведётся работа по выявлению источника нарушений в доступе к популярным соцсетям.