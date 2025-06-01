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31.05.2025, 22:41

От чего чаще всего умирают казахстанцы

Новости Казахстана 0 562

На выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК, которое прошло в Шымкенте, обсудили основные направления борьбы со смертностью от неинфекционных заболеваний. Особое внимание было уделено необходимости системного подхода к профилактике, ранней диагностике и повышению эффективности лечения, сообщает Lada.kz

Фото: llsnutrition.org
Фото: llsnutrition.org

Основные причины смертности: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания

Как сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, наибольший вклад в общую структуру смертности вносят следующие заболевания:

  • болезни системы кровообращения,

  • злокачественные новообразования,

  • заболевания органов дыхания,

  • патологии пищеварительной системы.

Особую тревогу вызывает статистика смертности от онкологии:

  • 52% всех летальных исходов от рака приходится на трудоспособное население,

  • 10% – на женщин репродуктивного возраста.

Факторы риска: питание, курение, гиподинамия

По словам Нурлыбаева, развитие неинфекционных заболеваний (НИЗ) напрямую связано с образом жизни граждан. Среди основных факторов риска:

  • недостаточная физическая активность – 72% случаев,

  • употребление табака – 21%,

  • злоупотребление алкоголем,

  • нездоровое питание.

Кроме того, ежегодно в Казахстане выявляют около:

  • 6 тысяч взрослых с ожирением,

  • 3 тысяч детей с избыточной массой тела.

На диспансерном наблюдении находятся более 1,7 миллиона человек с повышенным артериальным давлением.

Слабые звенья: скрининги работают неэффективно

Вице-министр также обратил внимание на системные проблемы в организации профилактики на первичном уровне. В частности:

  • низкая чувствительность существующих методов диагностики,

  • ограниченный охват населения в рамках скрининговых программ,

  • отсутствие полноценного анализа и использования данных скринингов для планирования дальнейших действий.

Нововведения: улучшение системы ранней диагностики рака

В связи с актуальностью проблемы, Минздрав инициировал реформирование скрининговых программ. В рамках новых подходов:

  • координация онкологических скринингов будет осуществляться на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП),

  • в случае подозрения на онкологию дальнейшее дообследование и постановка окончательного диагноза будут централизованы и проводиться в онкологических центрах.

Такая модель, по мнению специалистов, позволит выявлять рак на ранних стадиях и значительно сократить количество пациентов, обращающихся уже с запущенными формами заболевания.

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