От чего чаще всего умирают казахстанцы

На выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК, которое прошло в Шымкенте, обсудили основные направления борьбы со смертностью от неинфекционных заболеваний. Особое внимание было уделено необходимости системного подхода к профилактике, ранней диагностике и повышению эффективности лечения, сообщает Lada.kz

Фото: llsnutrition.org

Основные причины смертности: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания

Как сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, наибольший вклад в общую структуру смертности вносят следующие заболевания:

болезни системы кровообращения,

злокачественные новообразования,

заболевания органов дыхания,

патологии пищеварительной системы.

Особую тревогу вызывает статистика смертности от онкологии:

52% всех летальных исходов от рака приходится на трудоспособное население,

10% – на женщин репродуктивного возраста.

Факторы риска: питание, курение, гиподинамия

По словам Нурлыбаева, развитие неинфекционных заболеваний (НИЗ) напрямую связано с образом жизни граждан. Среди основных факторов риска:

недостаточная физическая активность – 72% случаев,

употребление табака – 21%,

злоупотребление алкоголем,

нездоровое питание.

Кроме того, ежегодно в Казахстане выявляют около:

6 тысяч взрослых с ожирением,

3 тысяч детей с избыточной массой тела.

На диспансерном наблюдении находятся более 1,7 миллиона человек с повышенным артериальным давлением.

Слабые звенья: скрининги работают неэффективно

Вице-министр также обратил внимание на системные проблемы в организации профилактики на первичном уровне. В частности:

низкая чувствительность существующих методов диагностики,

ограниченный охват населения в рамках скрининговых программ,

отсутствие полноценного анализа и использования данных скринингов для планирования дальнейших действий.

Нововведения: улучшение системы ранней диагностики рака

В связи с актуальностью проблемы, Минздрав инициировал реформирование скрининговых программ. В рамках новых подходов:

координация онкологических скринингов будет осуществляться на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП),

в случае подозрения на онкологию дальнейшее дообследование и постановка окончательного диагноза будут централизованы и проводиться в онкологических центрах.

Такая модель, по мнению специалистов, позволит выявлять рак на ранних стадиях и значительно сократить количество пациентов, обращающихся уже с запущенными формами заболевания.