От чего чаще всего умирают казахстанцы

На выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК, которое прошло в Шымкенте, обсудили основные направления борьбы со смертностью от неинфекционных заболеваний. Особое внимание было уделено необходимости системного подхода к профилактике, ранней диагностике и повышению эффективности лечения, сообщает Lada.kz
Как сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, наибольший вклад в общую структуру смертности вносят следующие заболевания:
болезни системы кровообращения,
злокачественные новообразования,
заболевания органов дыхания,
патологии пищеварительной системы.
Особую тревогу вызывает статистика смертности от онкологии:
52% всех летальных исходов от рака приходится на трудоспособное население,
10% – на женщин репродуктивного возраста.
По словам Нурлыбаева, развитие неинфекционных заболеваний (НИЗ) напрямую связано с образом жизни граждан. Среди основных факторов риска:
недостаточная физическая активность – 72% случаев,
употребление табака – 21%,
злоупотребление алкоголем,
нездоровое питание.
Кроме того, ежегодно в Казахстане выявляют около:
6 тысяч взрослых с ожирением,
3 тысяч детей с избыточной массой тела.
На диспансерном наблюдении находятся более 1,7 миллиона человек с повышенным артериальным давлением.
Вице-министр также обратил внимание на системные проблемы в организации профилактики на первичном уровне. В частности:
низкая чувствительность существующих методов диагностики,
ограниченный охват населения в рамках скрининговых программ,
отсутствие полноценного анализа и использования данных скринингов для планирования дальнейших действий.
В связи с актуальностью проблемы, Минздрав инициировал реформирование скрининговых программ. В рамках новых подходов:
координация онкологических скринингов будет осуществляться на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП),
в случае подозрения на онкологию дальнейшее дообследование и постановка окончательного диагноза будут централизованы и проводиться в онкологических центрах.
Такая модель, по мнению специалистов, позволит выявлять рак на ранних стадиях и значительно сократить количество пациентов, обращающихся уже с запущенными формами заболевания.
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