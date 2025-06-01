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01.06.2025, 09:49

Пропавшего врача нашли мертвым на западе Казахстана

Новости Казахстана 0 1 374

В Актюбинской области обнаружили тело известного врача Абая Айсагалиева, пропавшего 23 мая, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По данным «Диапазона», в Актюбинской области найден убитым врач-нефролог Абай Айсагалиев, о пропаже которого стало известно на прошлой неделе.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, 23 мая исчез известный в регионе медицинский специалист. В пятницу к его поискам подключились волонтеры, а уже в субботу стало известно о его гибели.

Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, заявление о пропаже человека поступило в полицию 29 мая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве был задержан 31-летний житель Актобе. Установлено, что погибший – мужчина 1956 года рождения, ранее числившийся без вести пропавшим.

В полиции уточнили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведутся все необходимые следственные действия.

Другие подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются.

Согласно статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 лет до пожизненного заключения. Также суд может принять решение о пожизненном лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также о конфискации имущества.

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