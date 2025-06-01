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01.06.2025, 11:36

Правила авиаперелетов с детьми: что важно знать родителям в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 110

В Казахстане действуют особые правила авиаперевозки несовершеннолетних, которые касаются условий сопровождения, оформления билетов и возраста ребенка, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщает Комитет гражданской авиации (КГА), планируя авиаперелет с ребенком, родителям следует учитывать установленные правила транспортировки несовершеннолетних в Казахстане. Эти требования касаются не только возраста детей, но и порядка сопровождения, оформления документов и стоимости билетов.

Кто может сопровождать ребенка

Согласно правилам, дети младше 6 лет могут летать только в сопровождении совершеннолетнего лица. Самостоятельные перелеты в этом возрасте запрещены.

Несовершеннолетним от 6 до 16 лет разрешается путешествовать без родителей, но только при оформлении специальной услуги сопровождения. В этом случае авиакомпания обязана предоставить персонального сопровождающего, который проследит за ребенком во время посадки, полета и передачи по прибытии.

Родители или опекуны обязаны заранее написать официальное заявление с маршрутом следования и контактами лиц, встречающих ребенка. Без такого заявления несовершеннолетнего не примут на рейс.

Если ребенок летит не с родителями, а с другим взрослым, например, родственником, авиакомпания вправе потребовать документы, подтверждающие право сопровождения – свидетельство о рождении, доверенность или решение суда. Также, согласно закону «О правах ребенка в Республике Казахстан», дети без сопровождения не допускаются к перелетам в ночное время – с 23:00 до 06:00.

Бронирование билета для ребенка без сопровождения должно быть произведено минимум за пять календарных дней до даты вылета. После оформления услуги сопровождающий от авиакомпании берет ребенка под свою ответственность. Родитель обязан находиться в аэропорту до момента взлета – на случай непредвиденных обстоятельств.

По прибытии несовершеннолетнего встречает уполномоченный представитель аэропорта. Он помогает получить багаж и передает ребенка только взрослому, указанному в заявлении, после проверки всех документов.

Сколько стоят билеты для детей

До 2 лет:

Без отдельного места – бесплатно, но без багажа.

С отдельным местом – 50 % от обычного тарифа.

Если это второй или последующий ребенок в семье на международном рейсе – также 50 % от тарифа.

От 2 до 12 лет на международных рейсах и от 2 до 15 лет на внутренних:

Стоимость билета составляет 50 % от полной цены при наличии взрослого сопровождающего.

Ребенок получает отдельное место и право на бесплатный провоз багажа.

В случае превышения нормы багажа оплачивается полная стоимость перевеса.

Даже если ребенок летит на руках у родителя, его обязательно нужно зарегистрировать при бронировании и оформить посадочный талон.

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