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01.06.2025, 12:26

Сколько детей проживает в Казахстане – данные правительства

Новости Казахстана 0 1 455

Число детей в Казахстане составляет 6,9 миллиона, значительная часть из них охвачена системой образования, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото с сайта 365info.kz
Фото с сайта 365info.kz

По данным пресс-службы правительства Республики Казахстан, в стране проживает 6,9 миллиона детей.

Из общего числа детей 3,9 миллиона посещают школы, 556 тысяч обучаются в колледжах, а свыше 1 миллиона находятся в дошкольных образовательных учреждениях.

Министерство просвещения также предоставило актуальную информацию по вопросам устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 82 процента сирот воспитываются в казахстанских семьях. В 2024 году свыше 3 тысяч детей обрели новую семью. Кроме того, 330 взрослых стали наставниками для детей, нуждающихся в поддержке.

Отмечается, что для повышения эффективности работы с детьми-сиротами численность сотрудников органов опеки была увеличена в 2,5 раза. С 1 июля 2025 года в Казахстане планируется внедрение новой формы семейного устройства – института приемной профессиональной семьи.

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