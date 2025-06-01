18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.06.2025, 14:32

С 1 июня у казахстанцев перестанет работать WhatsApp: кого это коснется

Новости Казахстана 0 5 021

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp прекращает работу на ряде устаревших моделей телефонов. Об этом сообщили в издании 9to5Mac со ссылкой на официальное заявление компании. Нововведение затронет как пользователей Android, так и владельцев iPhone, чьи устройства работают на старых версиях операционных систем, сообщает Lada.kz

Фото: quasa.io
Фото: quasa.io

Какие смартфоны попадут под ограничение

С начала июня WhatsApp будет работать только на устройствах с более новыми ОС:

  • iPhone — начиная с iOS 15.1 и выше. Все устройства с более ранними версиями системы окажутся вне поддержки.

  • Android — начиная с версии 5.1 и выше. Смартфоны на Android 5.0 и более старых версиях больше не смогут запускать приложение.

Таким образом, все гаджеты с устаревшими операционными системами будут отключены от сервиса, и пользователи не смогут пользоваться ни перепиской, ни звонками в WhatsApp.

Почему компания прекращает поддержку старых ОС

По данным разработчиков WhatsApp, отказ от поддержки старых версий ОС связан с несколькими факторами:

  • Низкий уровень безопасности. Старые версии не соответствуют современным стандартам защиты данных.

  • Технические ограничения. Устаревшие устройства не способны стабильно поддерживать работу приложения.

  • Несовместимость с новыми функциями. Введение новых опций требует более мощного «железа» и современного ПО.

Компания подчеркивает, что отказ от поддержки — необходимая мера для обеспечения корректной работы мессенджера и защиты пользовательской информации.

Что делать владельцам устаревших смартфонов

Пользователям, чьи устройства могут попасть под отключение, рекомендуется действовать заранее. Вот что следует сделать:

  1. Проверить текущую версию ОС:

    • на iPhone — откройте меню «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве»;

    • на Android — перейдите в «Настройки» → «О телефоне».

  2. Установить обновление, если оно доступно для вашего смартфона.

  3. При невозможности обновления — перенесите важные данные (переписку, контакты и медиафайлы) и рассмотрите покупку нового устройства.

Важно: даже если приложение перестанет работать, данные из WhatsApp не будут удалены. При переходе на новое устройство пользователь сможет восстановить переписку через резервную копию.

Поддержка современных устройств — гарантия стабильной работы

Мессенджеры становятся неотъемлемой частью жизни, особенно в странах с активным использованием мобильной связи. Однако для сохранения стабильности и безопасности сервисам необходимо ориентироваться на актуальные технические требования. WhatsApp призывает своих пользователей своевременно обновлять операционные системы и использовать современные устройства.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!