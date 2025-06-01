С 1 июня у казахстанцев перестанет работать WhatsApp: кого это коснется

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp прекращает работу на ряде устаревших моделей телефонов. Об этом сообщили в издании 9to5Mac со ссылкой на официальное заявление компании. Нововведение затронет как пользователей Android, так и владельцев iPhone, чьи устройства работают на старых версиях операционных систем, сообщает Lada.kz

Фото: quasa.io

Какие смартфоны попадут под ограничение

С начала июня WhatsApp будет работать только на устройствах с более новыми ОС:

iPhone — начиная с iOS 15.1 и выше . Все устройства с более ранними версиями системы окажутся вне поддержки.

Android — начиная с версии 5.1 и выше. Смартфоны на Android 5.0 и более старых версиях больше не смогут запускать приложение.

Таким образом, все гаджеты с устаревшими операционными системами будут отключены от сервиса, и пользователи не смогут пользоваться ни перепиской, ни звонками в WhatsApp.

Почему компания прекращает поддержку старых ОС

По данным разработчиков WhatsApp, отказ от поддержки старых версий ОС связан с несколькими факторами:

Низкий уровень безопасности . Старые версии не соответствуют современным стандартам защиты данных.

Технические ограничения . Устаревшие устройства не способны стабильно поддерживать работу приложения.

Несовместимость с новыми функциями. Введение новых опций требует более мощного «железа» и современного ПО.

Компания подчеркивает, что отказ от поддержки — необходимая мера для обеспечения корректной работы мессенджера и защиты пользовательской информации.

Что делать владельцам устаревших смартфонов

Пользователям, чьи устройства могут попасть под отключение, рекомендуется действовать заранее. Вот что следует сделать:

Проверить текущую версию ОС: на iPhone — откройте меню «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве»;

на Android — перейдите в «Настройки» → «О телефоне». Установить обновление, если оно доступно для вашего смартфона. При невозможности обновления — перенесите важные данные (переписку, контакты и медиафайлы) и рассмотрите покупку нового устройства.

Важно: даже если приложение перестанет работать, данные из WhatsApp не будут удалены. При переходе на новое устройство пользователь сможет восстановить переписку через резервную копию.

Поддержка современных устройств — гарантия стабильной работы

Мессенджеры становятся неотъемлемой частью жизни, особенно в странах с активным использованием мобильной связи. Однако для сохранения стабильности и безопасности сервисам необходимо ориентироваться на актуальные технические требования. WhatsApp призывает своих пользователей своевременно обновлять операционные системы и использовать современные устройства.