Казахстан готовится к участию в «Интервидении»: идет отбор претендентов

Казахстан примет участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщили представители комитета культуры Министерства культуры и информации страны в комментарии ТАСС , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: recruiter.co.uk

Идет выбор представителя

По информации ведомства, в Казахстане уже стартовал процесс отбора исполнителя, который будет представлять страну на конкурсе. Финальное решение о том, кто поедет на «Интервидение», планируется принять до конца июня 2025 года.

На участие претендуют молодые казахстанские артисты, которые уже зарекомендовали себя как на национальной, так и на международной сцене. В комитете уточнили, что интерес к проекту со стороны отечественной музыкальной индустрии высок.

«Точное количество поданных заявок пока уточняется, но можно с уверенностью говорить о наличии интереса со стороны артистов», — отметили представители комитета.

На каком языке выступят

Что касается выбора языка, на котором участник будет исполнять конкурсную композицию, он будет зависеть от самого произведения и общей стратегии выступления. Возможны разные варианты: казахский, русский, английский языки или их сочетание.

Возвращение старого формата

Напомним, что международный конкурс «Интервидение» возрождается спустя десятилетия. Указ о его проведении в сентябре 2025 года был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 февраля текущего года. Инициатива связана с выходом России из состава участников «Евровидения» в 2022 году.

Кто уже заявил об участии

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов), а от Белоруссии заявлена исполнительница Анастасия Кравченко. Казахстан станет еще одной страной, официально подтвердившей намерение участвовать в конкурсе.