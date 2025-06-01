Поезд едва не смял легковушку в Костанайской области

Вечером 31 мая на неохраняемом переезде в Костанайской области произошло опасное происшествие с участием легкового автомобиля и грузового поезда, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: КТЖ

По данным АО «НК «Қазақстан темiр жолы» (КТЖ), на перегоне Жанаесиль – Пресногорьковская в Костанайской области 31 мая около 21:30 произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Легковой автомобиль марки Nissan выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся грузовым поездом.

Как сообщают в нацкомпании, железнодорожный переезд не охранялся и не регулировался. Машинист поезда среагировал в последний момент и применил экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать столкновения. Несмотря на то, что аварии не произошло, ситуацию в КТЖ охарактеризовали как крайне опасную.

После инцидента водитель автомобиля покинул место происшествия, бросив машину. В компании подчеркнули, что он грубо нарушил правила дорожного движения. Номер транспортного средства был оперативно передан в полицию, и в настоящее время нарушителя разыскивают правоохранительные органы.

По предварительной информации, автомобиль зарегистрирован в Туркестанской области. Владелец транспортного средства объявлен в розыск. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что водителю может грозить административная или уголовная ответственность за создание аварийной ситуации и оставление места происшествия.