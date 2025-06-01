Блогер рассказал о сходствах между казахами и корейцами

Андрей Ким объяснил, почему корейские фамилии часто повторяются, и сравнил родовые системы Кореи и Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Блогер Андрей Ким опубликовал видео в Instagram, в котором поделился своим мнением о культурных параллелях между казахами и корейцами.

В видеоролике он обратил внимание на то, что в Корее распространены одинаковые фамилии – Ким, Ли и Пак. По его словам, это связано с историческими особенностями: до конца XIX века право на фамилию имела только знать, а простым людям было запрещено её использовать.

Ситуация изменилась, когда в конце XIX века Япония начала колонизацию Корейского полуострова и приступила к переписи населения. Тогда корейцы, не имевшие фамилий, стали брать фамилии известных королевских династий. Именно поэтому сегодня значительная часть населения носит одни и те же фамилии.

Блогер подчеркнул, что в корейской культуре большую роль играет не столько фамилия, сколько пой – родовое происхождение, аналог казахского ру.

У корейцев намного важнее не фамилии, а пой – родовое значение. Это как у казахов ру, - пояснил Андрей Ким.

Видео блогера быстро стало популярным в социальной сети и вызвало активные обсуждения среди подписчиков.