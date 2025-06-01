Семь иностранных хоккеистов покинут «Барыс»

Астанинский хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи иностранных игроков по окончании срока их контрактов, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб «Барыс», представляющий Астану в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил об уходе сразу семи иностранных спортсменов.

Состав покинули: шведский голкипер Юхан Матссон, российские защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также российские нападающие Антон Бурдасов, Дамир Жафяров, Станислав Бочаров и Никита Сетдиков. Все они завершили выступление за команду в связи с истечением сроков контрактов.

Таким образом, в текущем составе «Барыса» остался только один иностранный хоккеист – российский форвард Иван Николишин.

В клубе также сообщили, что нескольким казахстанским игрокам, входящим в систему «Барыса», были направлены квалификационные предложения. Имена хоккеистов пока не раскрываются.

Напомним, по итогам последнего сезона КХЛ «Барыс» занял последнее место в турнирной таблице. Это повлияло и на выступление сборной Казахстана, основной костяк которой составляют игроки столичного клуба: национальная команда вылетела из топ-дивизиона чемпионата мира.

Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября 2025 года.