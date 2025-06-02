Поезд экстренно остановился из-за двухлетнего ребенка на рельсах в Карагандинской области

В Карагандинской области 1 июня машинист грузового поезда предотвратил трагедию, применив экстренное торможение, когда заметил двухлетнего ребенка на железнодорожных путях, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Утром 1 июня 2025 года на перегоне Караганозек – Карабас, между станциями Караганда и Акадыр, машинист грузового поезда заметил на рельсах двухлетнего ребенка. Среагировав оперативно, он применил экстренное торможение, что позволило избежать наезда.

После инцидента пострадавшего доставили в детскую больницу Караганды. В настоящее время ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Информация о происшествии была передана в Линейный отдел полиции станции Караганда-Сортировочная. По факту нарушения правил безопасности на железной дороге возбуждено уголовное дело.

Линейным отделом полиции на станции Караганды-Сортировочная по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

В пресс-службе компании «Қазақстан темір жолы» призвали родителей быть внимательными и обеспечивать контроль за детьми вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, подчеркнув, что железная дорога является зоной повышенной опасности.