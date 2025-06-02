В Астане трижды пытались приземлить самолет с Jah Khalib – рейс отменен

Самолет с казахстанскими артистами, включая рэпера Jah Khalib, 1 июня трижды пытался приземлиться в Астане, но из-за неблагоприятных погодных условий был вынужден вернуться в Алматы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Cамолет с казахстанскими артистами, включая рэпера Jah Khalib, 1 июня вылетел из Алматы в Астану, где планировалось его участие в открытии летнего сезона на сцене Ertis Promenade в Павлодаре. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в столице Казахстана, самолет трижды пытался приземлиться в Астане, но каждый раз был вынужден вернуться в Алматы.

В результате, артистам не удалось прибыть в Павлодар вовремя, и Jah Khalib извинился перед жителями города за отмену выступления. Он пообещал вернуться в Павлодар на День города, который состоится 19 июля 2025 года.

К сожалению, сегодня 1 июня я не могу с вами встретиться, так как наш самолет, летевший в Астану, из-за погодных условий не смог трижды приземлиться, и ладно бы они нас развернули в Караганду, и мы оттуда хотя бы смогли на машине добраться, но они просто нас развернули обратно в Алматы, - рассказал певец в Instagram, обращаясь к павлодарцам.

Авиакомпания Air Astana подтвердила информацию об отмене рейса, пояснив, что причиной стали неблагоприятные погодные условия в Астане.