С 1 июня в Казахстане за езду на зимней резине предусмотрен штраф

С началом календарного лета казахстанским водителям напомнили о запрете на использование зимней резины в летний период – за нарушение предусмотрены штрафы, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

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С 1 июня в Казахстане вступает в силу запрет на эксплуатацию автомобилей, оснащённых зимними шинами, в связи с началом летнего периода. Согласно действующему законодательству, сотрудники полиции теперь имеют право привлекать к ответственности тех автовладельцев, которые не сменили зимнюю резину на летнюю.

Данное требование регулируется пунктом 5 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В нём говорится, что управление транспортным средством, не соответствующим техническим требованиям, влечёт административную ответственность. В частности, за использование шин, не подходящих по сезону, предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчётных показателей (МРП), что в 2025 году составляет 19 145 тенге. При повторном нарушении в течение года сумма увеличивается до 20 МРП – 76 580 тенге.

Как отмечается в нормативных документах, летний период в Казахстане включает только три месяца: июнь, июль и август. Именно в это время сотрудники дорожной полиции уполномочены применять санкции за использование зимней резины, включая шипованные покрышки.

Регламент по безопасности колёсных транспортных средств также запрещает использование летней резины зимой и устанавливает минимальные требования к остаточной высоте протектора шин. Так, глубина рисунка протектора на летних шинах не должна быть менее 1,6 мм.