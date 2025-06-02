18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 06:38

С покупок на зарубежных маркетплейсах казахстанцы будут платить пошлину: что меняется

Новости Казахстана 0 1 483

В скором времени казахстанцы начнут платить 5% таможенной пошлины при заказе товаров с иностранных интернет-магазинов. Это связано с грядущими изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: kasheloff.ru
Фото: kasheloff.ru

Что произошло

В декабре 2023 года главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе. Эти поправки направлены на системное регулирование трансграничной электронной торговли и начнут действовать после того, как документ пройдет ратификацию во всех странах-участницах.

Нововведения для онлайн-покупок

Поправки касаются товаров, приобретаемых физическими лицами на зарубежных интернет-платформах. Впервые такая продукция будет выделена в отдельную категорию — «товары электронной торговли». Для нее вводятся следующие изменения:

  • Новый тип таможенной декларации. Будет введен специальный формат оформления товаров, предназначенный исключительно для электронной торговли.

  • 5% таможенной пошлины. Покупки, превышающие установленный лимит беспошлинного ввоза, будут облагаться единой ставкой — 5% от стоимости товара.

  • Освобождение от пошлины. Если товар стоит до 200 евро, пошлина взиматься не будет.

Кто будет оформлять декларации

Появится новая структура — оператор электронной торговли. Это юридическое лицо, которое будет зарегистрировано в специальном реестре и получит право подавать таможенные декларации от имени частных лиц.

Такие операторы станут своеобразными посредниками между покупателями и таможенными органами, обеспечивая оформление и уплату пошлин.

Способы доставки

Доставка товаров до конечного покупателя может осуществляться двумя путями:

  • Прямо от продавца. Товар доставляется напрямую из-за границы.

  • Через внутренние склады. Сначала посылка поступает на склад оператора электронной торговли в Казахстане, а затем передается покупателю.

Когда изменения вступят в силу

Евразийская экономическая комиссия разрабатывает необходимые подзаконные акты, которые должны вступить в силу одновременно с изменениями в Таможенном кодексе. Ожидается, что это произойдет после завершения всех ратификационных процедур в странах ЕАЭС.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!