С покупок на зарубежных маркетплейсах казахстанцы будут платить пошлину: что меняется

В скором времени казахстанцы начнут платить 5% таможенной пошлины при заказе товаров с иностранных интернет-магазинов. Это связано с грядущими изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык" .

Фото: kasheloff.ru

Что произошло

В декабре 2023 года главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе. Эти поправки направлены на системное регулирование трансграничной электронной торговли и начнут действовать после того, как документ пройдет ратификацию во всех странах-участницах.

Нововведения для онлайн-покупок

Поправки касаются товаров, приобретаемых физическими лицами на зарубежных интернет-платформах. Впервые такая продукция будет выделена в отдельную категорию — «товары электронной торговли». Для нее вводятся следующие изменения:

Новый тип таможенной декларации. Будет введен специальный формат оформления товаров, предназначенный исключительно для электронной торговли.

5% таможенной пошлины. Покупки, превышающие установленный лимит беспошлинного ввоза, будут облагаться единой ставкой — 5% от стоимости товара.

Освобождение от пошлины. Если товар стоит до 200 евро, пошлина взиматься не будет.

Кто будет оформлять декларации

Появится новая структура — оператор электронной торговли. Это юридическое лицо, которое будет зарегистрировано в специальном реестре и получит право подавать таможенные декларации от имени частных лиц.

Такие операторы станут своеобразными посредниками между покупателями и таможенными органами, обеспечивая оформление и уплату пошлин.

Способы доставки

Доставка товаров до конечного покупателя может осуществляться двумя путями:

Прямо от продавца. Товар доставляется напрямую из-за границы.

Через внутренние склады. Сначала посылка поступает на склад оператора электронной торговли в Казахстане, а затем передается покупателю.

Когда изменения вступят в силу

Евразийская экономическая комиссия разрабатывает необходимые подзаконные акты, которые должны вступить в силу одновременно с изменениями в Таможенном кодексе. Ожидается, что это произойдет после завершения всех ратификационных процедур в странах ЕАЭС.