Смертельный удар молнии: в Казахстане погибли отец и сын

1 июня в Акмолинской области произошло трагическое происшествие — в результате удара молнии скончались двое человек. Жертвами стихии стали 37-летний мужчина и его девятилетний сын. Информацию о происшествии подтвердили в Департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz

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Молния ударила во время грозы

Как сообщает издание Sinegor, трагический инцидент произошел вблизи села Акадыр. В тот момент на территории шла сильная гроза. Внезапный разряд молнии поразил двоих — мужчину и мальчика. По предварительной информации, оба находились на пастбище и пасли скот.

Удар оказался смертельным: ни отец, ни сын не выжили — они скончались на месте происшествия. Очевидцы вызвали экстренные службы. На место прибыла дежурная следственно-оперативная группа.

Подтверждение полиции и начатое расследование

В ДП Акмолинской области агентству Kazinform подтвердили факт гибели двух человек. Также уточняется, что погибшие — отец и его несовершеннолетний сын.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.