Пособия без трудовой: что можно получить по договору услуг казахстанцам

С 2025 года граждане Казахстана, трудящиеся по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), получили доступ к ряду социальных выплат, ранее недоступных при таком виде занятости. Об изменениях в законодательстве рассказали в Государственном фонде социального страхования (ГФСС), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Что изменилось с 1 января 2025 года

В соответствии с обновленным Социальным кодексом Казахстана, с начала текущего года работники, получающие доход по договорам ГПХ, включены в категорию лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию. Это означает, что за них уплачиваются социальные отчисления в ГФСС — как и за сотрудников, официально трудоустроенных по Трудовому кодексу.

Какие выплаты теперь доступны

При наступлении определенных жизненных обстоятельств — так называемых социальных рисков — казахстанцы, работающие по ГПХ, могут рассчитывать на выплаты из ГФСС. К таким рискам относятся:

временная утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

увольнение или иная потеря источника заработка;

снижение дохода в связи с беременностью, родами или усыновлением новорожденного (включая выплаты на основании больничного листа);

уход за ребенком до достижения им 1,5 лет.

Размер выплат рассчитывается индивидуально — он зависит от сумм, перечисленных в виде социальных отчислений, и продолжительности участия работника в системе социального страхования.

Важно: перед подачей заявления на получение пособия рекомендуется предварительно проверить поступления социальных отчислений в ГФСС. Выплаты по инвалидности и потере кормильца из фонда назначаются дополнительно к базовым государственным пособиям, выплачиваемым из бюджета.

Что остается недоступным при ГПХ

Несмотря на расширенные возможности в области социальной защиты, работники по договорам ГПХ по-прежнему не могут рассчитывать на следующие гарантии, доступные по трудовому договору:

оплачиваемый ежегодный отпуск ;

оплачиваемый больничный лист (выплаты по временной нетрудоспособности).

Эти гарантии предусмотрены исключительно при официальном трудоустройстве по Трудовому кодексу. В случае занятости по ГПХ отпуск и периоды болезни остаются неоплачиваемыми.

Официальное трудоустройство дает больше гарантий

Для сравнения: заключение трудового договора предполагает не только пенсионные и социальные отчисления, но и доступ к более широкому спектру пособий, включая выходные пособия при увольнении или сокращении, ежегодные отпуска, оплачиваемые больничные, компенсации и иные льготы.

Вывод

Реформа 2025 года стала важным шагом к расширению социальной защищенности казахстанцев, работающих по договорам ГПХ. Несмотря на то, что некоторые права по-прежнему остаются за рамками, у этой категории работников появилась возможность получать выплаты при потере дохода, утрате трудоспособности и других жизненных ситуациях, что ранее было невозможно.