18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 09:04

Рост безработицы ударил по казахстанцам — сотни тысяч остались без работы

Новости Казахстана 0 1 227

Несмотря на общую тенденцию снижения уровня безработицы в странах Евразийского экономического союза, Казахстан продемонстрировал противоположную динамику. Такие данные представила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: vbr.ru
Фото: vbr.ru

Общий уровень безработицы в ЕАЭС снизился

По состоянию на конец марта 2025 года в службах занятости стран ЕАЭС было зарегистрировано 684,4 тыс. безработных. Это на 14,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Снижение числа безработных зафиксировано во всех странах объединения, кроме Казахстана:

  • Россия: снижение на 30,5% — с 393 тыс. до 272,8 тыс. человек

  • Кыргызстан: снижение на 23% — до 47,5 тыс.

  • Армения: снижение на 18,8% — до 37,1 тыс.

  • Беларусь: снижение на 15,3% — до 3,3 тыс.

Казахстан выбивается из общего тренда

На фоне снижения в других странах Казахстан продемонстрировал рост официальной безработицы на 10%. Количество зарегистрированных безработных выросло с 294,3 тыс. до 323,7 тыс. человек.

Оценка МОТ: Казахстан также в числе отстающих

Данные Международной организации труда (МОТ) за 2024 год также подтверждают, что Казахстан оказался в числе стран с неблагоприятной ситуацией на рынке труда.

Несмотря на рост рабочей силы до 9,6 млн человек, уровень безработицы составил:

  • Казахстан: 4,6% (448,2 тыс. человек)

  • Россия: 2,3% (1,7 млн человек)

  • Беларусь: 3% (148,1 тыс.)

  • Армения: 12,9% (171,7 тыс.)

Таким образом, по процентному показателю Казахстан уступает России и Беларуси, но ситуация остается лучше, чем в Армении.

Спрос на рынке труда в Казахстане

По данным на конец 2024 года, работодатели в Казахстане предлагали 53,4 тыс. вакансий. Наибольший спрос наблюдался в следующих отраслях:

  • Промышленность — 14,9 тыс. вакансий

  • Государственное управление и оборона — 9,7 тыс.

  • Транспорт и складское хозяйство — 6,4 тыс.

  • Здравоохранение — 4,5 тыс.

  • Оптовая и розничная торговля — 3,4 тыс.

Итог

На фоне положительных изменений на рынке труда в странах ЕАЭС Казахстан оказался единственным государством с ростом уровня безработицы. Это свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер для стимулирования занятости и стабилизации ситуации на рынке труда.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!