Рост безработицы ударил по казахстанцам — сотни тысяч остались без работы

Несмотря на общую тенденцию снижения уровня безработицы в странах Евразийского экономического союза, Казахстан продемонстрировал противоположную динамику. Такие данные представила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: vbr.ru

Общий уровень безработицы в ЕАЭС снизился

По состоянию на конец марта 2025 года в службах занятости стран ЕАЭС было зарегистрировано 684,4 тыс. безработных. Это на 14,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Снижение числа безработных зафиксировано во всех странах объединения, кроме Казахстана:

Россия : снижение на 30,5% — с 393 тыс. до 272,8 тыс. человек

Кыргызстан : снижение на 23% — до 47,5 тыс.

Армения : снижение на 18,8% — до 37,1 тыс.

Беларусь: снижение на 15,3% — до 3,3 тыс.

Казахстан выбивается из общего тренда

На фоне снижения в других странах Казахстан продемонстрировал рост официальной безработицы на 10%. Количество зарегистрированных безработных выросло с 294,3 тыс. до 323,7 тыс. человек.

Оценка МОТ: Казахстан также в числе отстающих

Данные Международной организации труда (МОТ) за 2024 год также подтверждают, что Казахстан оказался в числе стран с неблагоприятной ситуацией на рынке труда.

Несмотря на рост рабочей силы до 9,6 млн человек, уровень безработицы составил:

Казахстан : 4,6% (448,2 тыс. человек)

Россия : 2,3% (1,7 млн человек)

Беларусь : 3% (148,1 тыс.)

Армения: 12,9% (171,7 тыс.)

Таким образом, по процентному показателю Казахстан уступает России и Беларуси, но ситуация остается лучше, чем в Армении.

Спрос на рынке труда в Казахстане

По данным на конец 2024 года, работодатели в Казахстане предлагали 53,4 тыс. вакансий. Наибольший спрос наблюдался в следующих отраслях:

Промышленность — 14,9 тыс. вакансий

Государственное управление и оборона — 9,7 тыс.

Транспорт и складское хозяйство — 6,4 тыс.

Здравоохранение — 4,5 тыс.

Оптовая и розничная торговля — 3,4 тыс.

Итог

На фоне положительных изменений на рынке труда в странах ЕАЭС Казахстан оказался единственным государством с ростом уровня безработицы. Это свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер для стимулирования занятости и стабилизации ситуации на рынке труда.