Страховка на авто для казахстанцев стала дороже: кому теперь придется платить больше

С апреля 2025 года в Казахстане изменились правила расчета стоимости обязательной страховки на авто. Хотя базовые тарифы остались прежними, некоторые водители стали платить значительно больше. Разбираемся, почему так произошло и насколько доходен этот вид страхования для страховых компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kolesa.kz

Что изменилось в системе автострахования

С 7 апреля 2025 года вступили в силу поправки к системе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОГПО). Главным нововведением стало обновление системы "бонус-малус", которая учитывает страховую историю водителей.

Теперь действуют три новых класса:

Класс А — стартовый для новичков (коэффициент 1,8);

Класс М1 — пониженный (коэффициент 3);

Класс М2 — минимальный (коэффициент 3,5).

Для сравнения, ранее наиболее высокие коэффициенты составляли 2,45 и 2,3 соответственно.

Кто платит больше

Стоимость полиса не изменилась для всех автовладельцев, однако рост коснулся следующих категорий:

Водители-новички , оформляющие ОГПО впервые;

Виновники многочисленных ДТП, чей класс понизился до M1 или M2.

Если раньше при первом оформлении страхования водитель получал 3-й класс (коэффициент 1), то теперь он начинает с класса А (коэффициент 1,8). Это автоматически делает страховку дороже почти вдвое.

Примеры повышения стоимости:

В некоторых регионах стоимость полиса увеличилась в 2 раза;

В Астане — в 3 раза для новых или неблагонадежных водителей.

Можно ли сэкономить

Система "бонус-малус" предусматривает снижение стоимости страховки при безаварийной езде. Каждый год без ДТП повышает класс и снижает коэффициент.

При достижении 13-го класса водитель получает максимальные скидки;

Некоторые страховщики могут дополнительно предложить льготные условия.

Почему автострахование невыгодно для компаний

Несмотря на подорожание страховки для определённых категорий, автострахование остаётся убыточным видом бизнеса для многих страховых компаний.

Финансовая статистика:

Поступления по ОГПО за 5 лет выросли на 48% — до 32,4 млрд тенге;

Выплаты по ДТП увеличились на 173% — до 50,7 млрд тенге;

Средняя убыточность на рынке — более 100%.

У шести крупнейших компаний (более 70% рынка) убытки превышают 90%, а у некоторых — свыше 120%. Это означает, что страховые компании теряют деньги на обязательной автостраховке, несмотря на рост числа полисов.

Что важно знать автолюбителям

Для большинства казахстанцев основное значение имеет возможность выбрать выгодный полис, а не финансовые показатели компаний.

Найти подходящее предложение можно в режиме онлайн — с помощью цифровых сервисов, сравнивающих цены разных страховщиков.

Это позволяет сэкономить даже в условиях изменившейся системы.

Проблемы при запуске новых правил

В апреле часть автовладельцев столкнулась с техническими сбоями и невозможностью оформить полис ОГПО. Проблема связана с переходом на новую систему расчета и доработкой программного обеспечения.