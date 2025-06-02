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02.06.2025, 09:43

Страховка на авто для казахстанцев стала дороже: кому теперь придется платить больше

Новости Казахстана 0 1 175

С апреля 2025 года в Казахстане изменились правила расчета стоимости обязательной страховки на авто. Хотя базовые тарифы остались прежними, некоторые водители стали платить значительно больше. Разбираемся, почему так произошло и насколько доходен этот вид страхования для страховых компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Что изменилось в системе автострахования

С 7 апреля 2025 года вступили в силу поправки к системе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОГПО). Главным нововведением стало обновление системы "бонус-малус", которая учитывает страховую историю водителей.

Теперь действуют три новых класса:

  • Класс А — стартовый для новичков (коэффициент 1,8);

  • Класс М1 — пониженный (коэффициент 3);

  • Класс М2 — минимальный (коэффициент 3,5).

Для сравнения, ранее наиболее высокие коэффициенты составляли 2,45 и 2,3 соответственно.

Кто платит больше

Стоимость полиса не изменилась для всех автовладельцев, однако рост коснулся следующих категорий:

  • Водители-новички, оформляющие ОГПО впервые;

  • Виновники многочисленных ДТП, чей класс понизился до M1 или M2.

Если раньше при первом оформлении страхования водитель получал 3-й класс (коэффициент 1), то теперь он начинает с класса А (коэффициент 1,8). Это автоматически делает страховку дороже почти вдвое.

Примеры повышения стоимости:

  • В некоторых регионах стоимость полиса увеличилась в 2 раза;

  • В Астане — в 3 раза для новых или неблагонадежных водителей.

Можно ли сэкономить

Система "бонус-малус" предусматривает снижение стоимости страховки при безаварийной езде. Каждый год без ДТП повышает класс и снижает коэффициент.

  • При достижении 13-го класса водитель получает максимальные скидки;

  • Некоторые страховщики могут дополнительно предложить льготные условия.

Почему автострахование невыгодно для компаний

Несмотря на подорожание страховки для определённых категорий, автострахование остаётся убыточным видом бизнеса для многих страховых компаний.

Финансовая статистика:

  • Поступления по ОГПО за 5 лет выросли на 48% — до 32,4 млрд тенге;

  • Выплаты по ДТП увеличились на 173% — до 50,7 млрд тенге;

  • Средняя убыточность на рынке — более 100%.

У шести крупнейших компаний (более 70% рынка) убытки превышают 90%, а у некоторых — свыше 120%. Это означает, что страховые компании теряют деньги на обязательной автостраховке, несмотря на рост числа полисов.

Что важно знать автолюбителям

Для большинства казахстанцев основное значение имеет возможность выбрать выгодный полис, а не финансовые показатели компаний.

  • Найти подходящее предложение можно в режиме онлайн — с помощью цифровых сервисов, сравнивающих цены разных страховщиков.

  • Это позволяет сэкономить даже в условиях изменившейся системы.

Проблемы при запуске новых правил

В апреле часть автовладельцев столкнулась с техническими сбоями и невозможностью оформить полис ОГПО. Проблема связана с переходом на новую систему расчета и доработкой программного обеспечения.

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