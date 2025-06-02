Бензин в Казахстане почти вдвое дешевле, чем в России и Беларуси

В Казахстане сохраняются одни из самых доступных цен на топливо в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: gov.kz

Насколько дешевле бензин в Казахстане

По данным ведомства, стоимость бензина марки АИ-92 в Казахстане остается значительно ниже, чем в других странах ЕАЭС. Разница варьируется от 79% до 139% в пользу казахстанских потребителей.

Согласно информации портала GlobalPetrolPrices, на конец мая 2025 года средняя цена бензина в Казахстане составляла $0,478 за литр, что эквивалентно 244,3 тенге. Для сравнения:

Россия — $0,75 (383,3 тенге)

Беларусь — $0,795 (406,3 тенге)

Кыргызстан — $0,844 (431,3 тенге)

Армения — $1,281 (654,6 тенге)

Таким образом, бензин в Казахстане дешевле на 56,9%–168% по сравнению с соседями по Союзу.

Дизельное топливо: разница тоже ощутима

Существенно ниже в Казахстане и стоимость дизельного топлива. Средняя цена составляет $0,567 за литр или 289,7 тенге. В остальных странах ЕАЭС цены следующие:

Беларусь — $0,795 (406,3 тенге)

Кыргызстан — $0,842 (430,3 тенге)

Россия — $0,88 (449,7 тенге)

Армения — $1,281 (654,6 тенге)

Таким образом, дизтопливо в Казахстане дешевле на 40,2%–125,9%.

Повышения цен в 2025 году были минимальными

Как отметили в Минэнерго, государственная политика в сфере ГСМ ориентирована на предотвращение резкого роста цен, особенно с учетом интересов социально уязвимых слоев населения.

С начала текущего года бензин марки АИ-92 подорожал лишь незначительно — на 1–4 тенге. В зависимости от региона и сети заправок, цена составляет от 195 до 209 тенге за литр.

Летнее и межсезонное дизельное топливо выросло в цене на 4–8 тенге и теперь стоит в пределах 209–303 тенге за литр, также в зависимости от региона и компании-продавца.

Из чего формируются цены на топливо

В министерстве пояснили, что стоимость ГСМ определяется несколькими факторами:

закупочной ценой на нефтепродукты;

затратами на логистику — от заводов до нефтебаз и АЗС;

рыночным спросом и предложением.

Что будет при изменении ситуации

Правительство оставляет за собой право оперативно реагировать на возможные риски, среди которых:

рост серого экспорта;

увеличение объемов несанкционированных перетоков топлива в сопредельные государства;

изменения в поставках на внешних рынках.

При возникновении подобных угроз может быть скорректирован план действий по стабилизации ситуации на рынке ГСМ.

На данный момент, как подчеркнули в Министерстве энергетики, ситуация остается стабильной.