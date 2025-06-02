Тихий визит с громким подтекстом: зачем Назарбаев был у Путина

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай 2 июня 2025 года прокомментировал визит Нурсултана Назарбаева в столицу России. По его словам, поездка носила личный, неофициальный характер и была обусловлена давними отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz

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Встреча вне рамок официального протокола

Айдос Укибай отметил, что визит Назарбаева не имел официального статуса. Переговоры с Путиным прошли в приватной обстановке и были основаны на многолетней дружбе между двумя политиками.

«Визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий», — пояснил Укибай.

Поддерживает связи с рядом мировых лидеров

Как подчеркнул пресс-секретарь, первый президент Казахстана продолжает поддерживать связи с ведущими мировыми политиками, несмотря на завершение своей государственной деятельности.

В качестве примеров он назвал:

регулярные телефонные разговоры;

личную переписку;

отдельные встречи.

При этом речь идет не только о взаимодействии с Россией. Нурсултан Назарбаев поддерживает контакты с руководством таких стран, как Турция, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Беларусь и других государств.

«Подобный формат общения соответствует международной практике и отражает те личные связи, которые сложились у него за годы государственной службы», — уточнил Укибай.

Пример с визитом вдовы Абэ

Советник Назарбаева подчеркнул, что личные встречи с влиятельными фигурами, уже не занимающими официальные должности, являются нормальной дипломатической практикой. Он привел в пример еще одну встречу, состоявшуюся в тот же день, когда президент РФ провел беседу с Назарбаевым.

«В день встречи с Нурсултаном Назарбаевым президент России также провел личную встречу с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ», — отметил он.

Приглашение на юбилей, но визит — позже

Назарбаев получил официальное приглашение на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Однако по ряду объективных причин не смог присутствовать на торжествах в назначенные даты и посетил Москву позднее — в частном порядке.

Назарбаев находится в Казахстане

В заключение Айдос Укибай опроверг появившиеся слухи о якобы выезде Назарбаева за границу. Он заверил, что первый президент постоянно проживает в Казахстане.