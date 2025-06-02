18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 11:54

Тихий визит с громким подтекстом: зачем Назарбаев был у Путина

Новости Казахстана 0 43 421

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай 2 июня 2025 года прокомментировал визит Нурсултана Назарбаева в столицу России. По его словам, поездка носила личный, неофициальный характер и была обусловлена давними отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz

Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Встреча вне рамок официального протокола

Айдос Укибай отметил, что визит Назарбаева не имел официального статуса. Переговоры с Путиным прошли в приватной обстановке и были основаны на многолетней дружбе между двумя политиками.

«Визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий», — пояснил Укибай.

Поддерживает связи с рядом мировых лидеров

Как подчеркнул пресс-секретарь, первый президент Казахстана продолжает поддерживать связи с ведущими мировыми политиками, несмотря на завершение своей государственной деятельности.

В качестве примеров он назвал:

  • регулярные телефонные разговоры;

  • личную переписку;

  • отдельные встречи.

При этом речь идет не только о взаимодействии с Россией. Нурсултан Назарбаев поддерживает контакты с руководством таких стран, как Турция, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Беларусь и других государств.

«Подобный формат общения соответствует международной практике и отражает те личные связи, которые сложились у него за годы государственной службы», — уточнил Укибай.

Пример с визитом вдовы Абэ

Советник Назарбаева подчеркнул, что личные встречи с влиятельными фигурами, уже не занимающими официальные должности, являются нормальной дипломатической практикой. Он привел в пример еще одну встречу, состоявшуюся в тот же день, когда президент РФ провел беседу с Назарбаевым.

«В день встречи с Нурсултаном Назарбаевым президент России также провел личную встречу с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ», — отметил он.

Приглашение на юбилей, но визит — позже

Назарбаев получил официальное приглашение на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Однако по ряду объективных причин не смог присутствовать на торжествах в назначенные даты и посетил Москву позднее — в частном порядке.

Назарбаев находится в Казахстане

В заключение Айдос Укибай опроверг появившиеся слухи о якобы выезде Назарбаева за границу. Он заверил, что первый президент постоянно проживает в Казахстане.

«Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности», — резюмировал советник.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Кто же вам правду скажет. Любую воду в уши зальют, сам в шоке будешь.
02.06.2025, 09:17
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!