Как изменится работа ЦОНов и спецЦОНов в Казахстане со 2 июня

Со 2 июня 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в работе центров обслуживания населения (ЦОНов) и специальных ЦОНов (спецЦОНов). Об этом сообщили в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В первую очередь были обновлены адреса дежурных ЦОНов в следующих населенных пунктах:
Астана
Алматы
Шымкент
Алматинская область
Актуальный список адресов размещён на официальных страницах корпорации в социальных сетях и портале egov.
Фото: Instagram/gov4c.kz
Специалисты напомнили гражданам о следующем режиме работы:
Будние дни: с 09:00 до 20:00
Суббота: с 09:00 до 13:00
Воскресенье: выходной
ЦОНы продолжают предоставлять широкий спектр государственных и цифровых услуг — от оформления ЭЦП и цифровых документов до подачи заявлений и получения справок.
СпецЦОНы, обслуживающие в том числе вопросы регистрации транспорта и получения водительских удостоверений, также изменили режим:
Будние дни:
Прием заявлений: с 09:00 до 18:00
Выдача готовых документов: до 20:00
Суббота:
Прием заявлений: с 09:00 до 12:00
Выдача документов: до 13:00
Отдельно было отмечено, что в Восточно-Казахстанской области ЦОНы работают по смещенному графику — рабочий день начинается и заканчивается на час раньше, чем в остальных регионах.
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