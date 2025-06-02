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02.06.2025, 12:31

Как изменится работа ЦОНов и спецЦОНов в Казахстане со 2 июня

Новости Казахстана 0 1 519

Со 2 июня 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в работе центров обслуживания населения (ЦОНов) и специальных ЦОНов (спецЦОНов). Об этом сообщили в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: НАО «Правительство для граждан»
Фото: НАО «Правительство для граждан»

Изменились адреса дежурных центров в крупных городах

В первую очередь были обновлены адреса дежурных ЦОНов в следующих населенных пунктах:

  • Астана

  • Алматы

  • Шымкент

  • Алматинская область

Актуальный список адресов размещён на официальных страницах корпорации в социальных сетях и портале egov.

Фото: Instagram/gov4c.kz

График работы дежурных ЦОНов

Специалисты напомнили гражданам о следующем режиме работы:

  • Будние дни: с 09:00 до 20:00

  • Суббота: с 09:00 до 13:00

  • Воскресенье: выходной

ЦОНы продолжают предоставлять широкий спектр государственных и цифровых услуг — от оформления ЭЦП и цифровых документов до подачи заявлений и получения справок.

Как работают спецЦОНы

СпецЦОНы, обслуживающие в том числе вопросы регистрации транспорта и получения водительских удостоверений, также изменили режим:

  • Будние дни:

    • Прием заявлений: с 09:00 до 18:00

    • Выдача готовых документов: до 20:00

  • Суббота:

    • Прием заявлений: с 09:00 до 12:00

    • Выдача документов: до 13:00

Важное уточнение для жителей Восточно-Казахстанской области

Отдельно было отмечено, что в Восточно-Казахстанской области ЦОНы работают по смещенному графику — рабочий день начинается и заканчивается на час раньше, чем в остальных регионах.

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