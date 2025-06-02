Мобильные вышки — даже если жильцы против: готовится резонансный законопроект

Сейчас установка телекоммуникационного оборудования возможна только после получения согласия всех жильцов многоквартирного дома. Новый законопроект предлагает исключить это требование.

Согласно новой редакции, оборудование можно будет размещать на общем имуществе дома , если имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности .

Авторы инициативы обосновывают изменения несколькими причинами:

Улучшение качества связи

Вышки усиливают сигнал, делают мобильную связь стабильнее, а интернет — быстрее. Это особенно актуально для отдалённых и новых жилых районов, сельской местности и территорий с так называемыми «мертвыми зонами».

Сокращение сроков установки

В действующей практике согласование с жильцами часто затягивается. Новые правила позволят операторам устанавливать оборудование быстрее, избегая административных проволочек.

Освобождение от проектной документации

Поправки в Градостроительный кодекс (пункты 19 и 20 таблицы) предполагают, что антенно-мачтовые сооружения высотой до 30 метров будут считаться временными объектами. Их можно будет монтировать без необходимости разрабатывать проект и получать разрешение на строительство.