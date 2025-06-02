Мобильные вышки — даже если жильцы против: готовится резонансный законопроект

Минцифры инициировало резонансные поправки в законодательство: мобильные антенны и вышки можно будет размещать на крышах жилых домов без согласия собственников, если они признаны безопасными. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Сейчас установка телекоммуникационного оборудования возможна только после получения согласия всех жильцов многоквартирного дома. Новый законопроект предлагает исключить это требование.
Ключевые поправки вносятся в статью 42-5 Закона «О жилищных отношениях».
Согласно новой редакции, оборудование можно будет размещать на общем имуществе дома, если имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности.
Согласие собрания собственников в таком случае не потребуется.
Авторы инициативы обосновывают изменения несколькими причинами:
Улучшение качества связи
Вышки усиливают сигнал, делают мобильную связь стабильнее, а интернет — быстрее. Это особенно актуально для отдалённых и новых жилых районов, сельской местности и территорий с так называемыми «мертвыми зонами».
Сокращение сроков установки
В действующей практике согласование с жильцами часто затягивается. Новые правила позволят операторам устанавливать оборудование быстрее, избегая административных проволочек.
Освобождение от проектной документации
Поправки в Градостроительный кодекс (пункты 19 и 20 таблицы) предполагают, что антенно-мачтовые сооружения высотой до 30 метров будут считаться временными объектами. Их можно будет монтировать без необходимости разрабатывать проект и получать разрешение на строительство.
Упрощение юридического оформления
Изменения в Земельный кодекс (пункты 3 и 5 таблицы) уточняют, что такие конструкции не признаются недвижимостью и не подлежат государственной регистрации. Это позволит избежать дополнительных юридических процедур.
Инициатива вызвала обеспокоенность среди граждан. Причины сомнений таковы:
Опасения за здоровье
Несмотря на обязательную проверку со стороны санитарной службы, у многих остаются сомнения в безопасности антенн. Жители боятся возможного вреда от электромагнитного излучения — особенно если оборудование будет установлено прямо над их квартирами.
Недовольство отсутствием права голоса
Решения об установке вышек предлагается принимать без участия жильцов, хотя речь идет об общем имуществе. Это вызывает протест со стороны тех, кто считает, что подобные вопросы должны обсуждаться коллективно.
Эстетика и рыночная стоимость
Установка громоздких конструкций может повлиять на внешний облик дома и, по мнению некоторых собственников, снизить стоимость недвижимости.
Обсуждение законопроекта будет проходить до 10 июня 2025 года. Все заинтересованные казахстанцы могут оставить свои замечания и предложения на портале «Открытые НПА».
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