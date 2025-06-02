«КазМунайГаз» вступает в игру: кто построит миллиардный завод?

Правительство Казахстана рассматривает возможность передать реализацию проекта газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганакском месторождении национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ). Причиной стали разногласия с иностранными партнерами — компаниями Eni и Shell , которые настаивают на резком увеличении стоимости и сроков строительства объекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

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Суть конфликта: правительство против удорожания проекта

Как сообщает профильное издание Upstream, консорциум, возглавляемый Eni и Shell, предложил увеличить бюджет строительства ГПЗ с $3,5 млрд до $6 млрд, а также отложить ввод объекта с 2028 года на 2030 год. Кроме того, иностранные инвесторы потребовали от казахстанской стороны $1 млрд компенсации для обеспечения финансовой рентабельности проекта.

При этом, несмотря на достигнутое соглашение о снижении стоимости контракта на 16%, правительство Казахстана считает такие меры недостаточными. Для того чтобы проект оставался инвестиционно привлекательным (с положительным NPV), цена должна быть снижена минимум на $1 млрд.

Требование приостановить проект и распустить рабочую группу

По данным Upstream, в связи с растущими разногласиями казахстанские власти потребовали от Eni и Shell немедленно остановить все работы по строительству завода, включая деятельность совместной рабочей группы, которая координировала проект. В письме, направленном от имени PSA (структуры, созданной при участии КМГ), указывается на задержки сроков, перерасход бюджета и требования акционеров о компенсации из-за регулируемых цен на газ.

Реакция КМГ и переговоры с Shell

Ранее, 19 мая, глава КМГ Асхат Хасенов провел встречу с директором подразделения по разведке и добыче Shell Питером Костелло. В ходе переговоров он выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации проекта, который предполагает переработку до 4,5 млрд кубометров сырого газа в год. Работы по проекту, по сути, были приостановлены еще в конце 2024 года.

Казахстан готов взять проект под собственный контроль

После обострения ситуации правительство Казахстана начало рассматривать возможность передачи реализации проекта КМГ. По информации Bloomberg, этот сценарий вызван отказом республики согласиться на увеличение бюджета и отсрочку сроков.

Поддержка нефтесервисного сообщества

Того же дня исполнительный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале Energy Monitor. Он поддержал решение правительства:

«Мы рады, что республика, в лице PSA, не приняла навязанные условия. Если инвесторы уйдут, ГПЗ останется и будет служить будущим поколениям. Газа на Карачаганаке достаточно», — написал Жумагулов.

По его словам, генеральным подрядчиком проекта останется Hyundai Engineering, однако ради удешевления будут заменены субподрядчики, ответственные за строительную часть работ.

Контекст

Проект ГПЗ на Карачаганаке изначально рассматривался как стратегически важный, поскольку позволил бы повысить эффективность использования попутного нефтяного газа, снизить потери и увеличить экспортный потенциал Казахстана. Однако рост затрат и замедление темпов реализации поставили под угрозу его завершение в запланированные сроки.