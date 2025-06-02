18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 14:33

«КазМунайГаз» вступает в игру: кто построит миллиардный завод?

Новости Казахстана 0 1 408

Правительство Казахстана рассматривает возможность передать реализацию проекта газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганакском месторождении национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ). Причиной стали разногласия с иностранными партнерами — компаниями Eni и Shell, которые настаивают на резком увеличении стоимости и сроков строительства объекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

news.tek.fm
news.tek.fm

Суть конфликта: правительство против удорожания проекта

Как сообщает профильное издание Upstream, консорциум, возглавляемый Eni и Shell, предложил увеличить бюджет строительства ГПЗ с $3,5 млрд до $6 млрд, а также отложить ввод объекта с 2028 года на 2030 год. Кроме того, иностранные инвесторы потребовали от казахстанской стороны $1 млрд компенсации для обеспечения финансовой рентабельности проекта.

При этом, несмотря на достигнутое соглашение о снижении стоимости контракта на 16%, правительство Казахстана считает такие меры недостаточными. Для того чтобы проект оставался инвестиционно привлекательным (с положительным NPV), цена должна быть снижена минимум на $1 млрд.

Требование приостановить проект и распустить рабочую группу

По данным Upstream, в связи с растущими разногласиями казахстанские власти потребовали от Eni и Shell немедленно остановить все работы по строительству завода, включая деятельность совместной рабочей группы, которая координировала проект. В письме, направленном от имени PSA (структуры, созданной при участии КМГ), указывается на задержки сроков, перерасход бюджета и требования акционеров о компенсации из-за регулируемых цен на газ.

Реакция КМГ и переговоры с Shell

Ранее, 19 мая, глава КМГ Асхат Хасенов провел встречу с директором подразделения по разведке и добыче Shell Питером Костелло. В ходе переговоров он выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации проекта, который предполагает переработку до 4,5 млрд кубометров сырого газа в год. Работы по проекту, по сути, были приостановлены еще в конце 2024 года.

Казахстан готов взять проект под собственный контроль

После обострения ситуации правительство Казахстана начало рассматривать возможность передачи реализации проекта КМГ. По информации Bloomberg, этот сценарий вызван отказом республики согласиться на увеличение бюджета и отсрочку сроков.

Поддержка нефтесервисного сообщества

Того же дня исполнительный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале Energy Monitor. Он поддержал решение правительства:

«Мы рады, что республика, в лице PSA, не приняла навязанные условия. Если инвесторы уйдут, ГПЗ останется и будет служить будущим поколениям. Газа на Карачаганаке достаточно», — написал Жумагулов.

По его словам, генеральным подрядчиком проекта останется Hyundai Engineering, однако ради удешевления будут заменены субподрядчики, ответственные за строительную часть работ.

Контекст

Проект ГПЗ на Карачаганаке изначально рассматривался как стратегически важный, поскольку позволил бы повысить эффективность использования попутного нефтяного газа, снизить потери и увеличить экспортный потенциал Казахстана. Однако рост затрат и замедление темпов реализации поставили под угрозу его завершение в запланированные сроки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!