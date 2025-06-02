Американская корпорация подала иск в суд Казахстана

В специализированный межрайонный экономический суд Астаны поступил иск от крупной американской компании New Balance Athletics, Inc. — одного из мировых лидеров в производстве спортивной одежды и обуви. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

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Иск касался факта незаконного использования зарегистрированных товарных знаков бренда. Американская сторона потребовала компенсацию и юридического пресечения неправомерных действий.

Судебное разбирательство завершилось мировым соглашением

Стороны конфликта решили урегулировать спор в досудебном порядке. Как сообщили в суде, был заключён официальный договор о мировом соглашении.

«В рамках соглашения ответчик согласился выплатить 200 тысяч тенге в качестве компенсации, а также уничтожить продукцию, на которой был изображён товарный знак компании New Balance», — уточнили в пресс-службе.

После подписания соглашения суд прекратил производство по гражданскому делу. Определение вступило в законную силу.

Справка о компании New Balance

New Balance Athletics, Inc. была основана в Бостоне в 1906 году и на сегодняшний день является одной из самых известных компаний в спортивной индустрии. По состоянию на прошлый год в компании работали порядка 8 тысяч человек. Финансовые показатели бренда говорят о его устойчивом росте — в 2024 году оборот достиг 7,8 миллиарда долларов США.