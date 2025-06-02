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02.06.2025, 16:19

Режим «автосгорание»: деньги с жилищных вкладов казахстанцев начали списывать без предупреждения

Новости Казахстана 0 470

Со 2 июня 2025 года «Отбасы банк» изменил условия досрочного погашения ипотечных займов. Теперь связанные с ними депозиты будут автоматически использоваться для погашения долга. Новые правила касаются прежде всего предварительных и промежуточных займов, что стало реакцией на злоупотребление схемой со стороны части клиентов, сообщает Lada.kz

Фото: Depositphotos.com/amixstudio
Фото: Depositphotos.com/amixstudio

Что изменилось для заемщиков

Согласно новым условиям, при досрочном погашении займа вкладчики должны учитывать следующие нововведения:

  • Автоматическое списание: все накопления на депозите, связанном с выданным займом, будут автоматически направлены на полное или частичное погашение основного долга;

  • Расторжение договора: договор о жилищных строительных сбережениях (ЖСС) при этом будет аннулирован;

  • Новые условия для нового займа: если клиент захочет оформить следующий ипотечный кредит, ему нужно будет либо открыть новый депозит, либо использовать действующий, не привязанный к предыдущим займам.

Почему вводятся ограничения

Эти изменения касаются займов, которые предоставлялись по двум схемам: предварительной и промежуточной. Их можно было получить до накопления полного взноса, если у клиента уже была нужная сумма.

Многие вкладчики использовали такую схему, чтобы получить ипотеку по более выгодным условиям. После быстрого погашения долга они продолжали использовать тот же вклад для оформления нового займа — при этом срок вклада продолжал увеличиваться, что позволяло получать кредиты с меньшими процентами.

Фактически такая практика превращала систему ЖСС в «кредитный конвейер», нарушая принципы равноправия и справедливости. Ведь программа жилищных строительных сбережений строится на механизме взаимных накоплений, где деньги одних вкладчиков становятся основой для предоставления займов другим.

Кого затронут новые правила

Нововведения направлены на ограничение злоупотреблений, но не должны повлиять на тех клиентов, кто действительно копит на жилье в долгосрочной перспективе. Как подчеркивают в банке, для таких вкладчиков изменения скорее создадут более стабильную и предсказуемую систему.

Дополнительная информация

  • «Отбасы банк» остаётся единственным банком в стране, работающим по модели ЖСС.

  • Остальные банки Казахстана предлагают ипотечные программы на собственных условиях, с которыми можно ознакомиться отдельно.

  • По данным на апрель 2025 года, в стране ипотечные кредиты выплачивают порядка 610,4 тыс. граждан, сумма их общей задолженности была ранее представлена в отдельном аналитическом материале.

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