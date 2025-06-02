Шенген по-новому: что готовят для казахстанцев?

Казахстан и Европейский союз обсуждают смягчение визового режима, что в перспективе может привести к снижению стоимости шенгенской визы для граждан республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: gov.kz

В Министерстве иностранных дел РК подтвердили, что стартовали переговоры с ЕС по вопросам упрощения визового режима. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Переговоры обещают быть долгими

По словам Смадиярова, процесс обсуждения продлится долго, поскольку решение должно быть согласовано не только с европейскими институтами, но и с каждым из 27 государств, входящих в Шенгенскую зону.

«Европейский союз пришёл к мнению, что переговоры нужно начинать. Однако это не одномоментный процесс. Это очень объемный и сложный вопрос, в котором участвуют как Казахстан, так и все страны Шенгена», — отметил он.

Проблема фальшивых документов

Представитель МИД также подчеркнул, что на переговорный процесс и отношение к заявителям может повлиять недобросовестное поведение отдельных граждан Казахстана.

«Выявляется много случаев предоставления поддельных документов, фейковых справок или сведений, не соответствующих цели поездки. Такие действия портят визовую историю не только конкретного заявителя, но и отражаются на имидже страны в целом», — предупредил Смадияров.

Он призвал граждан соблюдать визовые правила и предоставлять только достоверную информацию.

Вопрос консульского сбора: возврата не будет, но возможны послабления

Смадияров также прокомментировал возможность возврата консульского сбора, если виза не была выдана. По его словам, такой практики нет ни в одной стране мира.

«Консульский сбор не возвращается — это международная практика. Однако мы обсуждаем с европейскими партнерами возможность снижения этого сбора. Впереди ещё много дискуссий, но мы надеемся достичь компромисса», — заявил он.

Сколько стоит шенгенская виза сейчас

На данный момент стоимость визы составляет:

90 евро (около 52 567 тенге) — для взрослых;

45 евро (около 26 283 тенге) — для детей.

Что дальше

Казахстан рассчитывает на положительные сдвиги в переговорах, однако финальные решения потребуют времени и политической воли всех сторон. Пока же гражданам рекомендуют быть особенно внимательными при подаче документов, чтобы не усложнять процесс для себя и других.