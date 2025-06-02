Центральная Азия договорилась о водоразделе: сколько получит Казахстан?

На международной конференции по вопросам сохранения ледников, прошедшей в Душанбе, состоялось важное событие для всего региона Центральной Азии. Казахстан, Таджикистан и Узбекистан заключили соглашение по использованию водных ресурсов водохранилища «Бахри Точик» (ранее — Кайраккумское). Подписание документа прошло при участии министров водных ресурсов трёх стран, сообщает Lada.kz
Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, стороны согласовали объем подачи воды на летний период — с июня по август 2025 года. Казахстану планируется выделить 491 миллион кубометров воды на время активной вегетации сельскохозяйственных культур.
Протокол, подписанный главами водохозяйственных ведомств, предусматривает не только распределение объемов, но и график эксплуатации водохранилища. Он призван обеспечить эффективное и сбалансированное использование ресурсов между тремя странами, чьи аграрные сектора зависят от своевременного полива.
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что водное сотрудничество в регионе — это не просто вопрос распределения ресурсов, а стратегическая задача:
«Мы рассматриваем воду как ключ к устойчивому развитию и региональной стабильности. Только через партнерство и совместные проекты мы сможем справиться с нарастающими климатическими вызовами. Казахстан остается приверженцем международных принципов водного права и продолжит укреплять взаимодействие с соседями».
Водохранилище «Бахри Точик» — один из крупнейших искусственных водоемов в Таджикистане. Основная его часть расположена в Согдийской области, с незначительным участком в Ферганской области Узбекистана. Оно было создано в 1950 году в результате строительства плотины и ГЭС «Кайраккум», также известной как ГЭС «Дружба народов».
Первоначально водохранилище называлось Кайраккумским, но позже получило имя «Бахри Точик», что означает «Таджикское море». Оно играет ключевую роль в регулировании стока реки Сырдарья и обеспечивает водоснабжение обширных территорий в регионе.
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