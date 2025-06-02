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02.06.2025, 18:54

Центральная Азия договорилась о водоразделе: сколько получит Казахстан?

Новости Казахстана 0 757

На международной конференции по вопросам сохранения ледников, прошедшей в Душанбе, состоялось важное событие для всего региона Центральной Азии. Казахстан, Таджикистан и Узбекистан заключили соглашение по использованию водных ресурсов водохранилища «Бахри Точик» (ранее — Кайраккумское). Подписание документа прошло при участии министров водных ресурсов трёх стран, сообщает Lada.kz

Фото: igrosam.ru
Фото: igrosam.ru

Подписано трехстороннее соглашение между Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном

Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, стороны согласовали объем подачи воды на летний период — с июня по август 2025 года. Казахстану планируется выделить 491 миллион кубометров воды на время активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Установлен четкий график подачи воды

Протокол, подписанный главами водохозяйственных ведомств, предусматривает не только распределение объемов, но и график эксплуатации водохранилища. Он призван обеспечить эффективное и сбалансированное использование ресурсов между тремя странами, чьи аграрные сектора зависят от своевременного полива.

Комментарий министра Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что водное сотрудничество в регионе — это не просто вопрос распределения ресурсов, а стратегическая задача:

«Мы рассматриваем воду как ключ к устойчивому развитию и региональной стабильности. Только через партнерство и совместные проекты мы сможем справиться с нарастающими климатическими вызовами. Казахстан остается приверженцем международных принципов водного права и продолжит укреплять взаимодействие с соседями».

Что известно о «Бахри Точик» — Таджикском море

Водохранилище «Бахри Точик» — один из крупнейших искусственных водоемов в Таджикистане. Основная его часть расположена в Согдийской области, с незначительным участком в Ферганской области Узбекистана. Оно было создано в 1950 году в результате строительства плотины и ГЭС «Кайраккум», также известной как ГЭС «Дружба народов».

Первоначально водохранилище называлось Кайраккумским, но позже получило имя «Бахри Точик», что означает «Таджикское море». Оно играет ключевую роль в регулировании стока реки Сырдарья и обеспечивает водоснабжение обширных территорий в регионе.

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