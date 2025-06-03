Кому и зачем казахстанцы переводят миллиарды за границу

Международные денежные переводы из Казахстана продолжают демонстрировать уверенный рост. Согласно данным Национального банка РК, в апреле 2025 года зафиксировано увеличение как количества операций, так и их совокупного объема. Основными направлениями остаются Россия, Узбекистан, Турция и Грузия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: akhtymr.ru

Рост международных переводов: апрель в цифрах

По итогам апреля 2025 года через системы международных денежных переводов из Казахстана было осуществлено 151,3 тыс. транзакций на общую сумму 60,1 млрд тенге. Это:

на 4,3% больше по количеству операций , чем в марте;

на 20,3% выше по объему переводов.

С начала года рост еще более заметен:

количество переводов увеличилось на 25,4% ;

сумма переводов выросла на 36,3%.

Подавляющее большинство денег отправляют за границу

Большая часть транзакций по-прежнему направляется за пределы Казахстана:

95,2% всех переводов в апреле – это переводы за границу;

на них пришлось 95,5% всей суммы.

Внутренние переводы по территории Казахстана составили лишь 4,8% от общего числа операций и 4,5% от суммы.

Россия и Узбекистан – главные направления денежных потоков

За апрель за рубеж было отправлено:

144 тыс. переводов на сумму 57,4 млрд тенге ;

по сравнению с мартом: рост на 5,3% по количеству и 21,4% по объему;

с начала года: увеличение на 32,3% и 41% соответственно.

Наиболее популярные направления:

Россия — 18,1 млрд тенге (примерно 33,6% от общего объема);

Узбекистан — 17,1 млрд тенге ( 29,9% );

Турция — 10,5 млрд тенге ( 18,3% );

Грузия — 3,5 млрд тенге (6,2%).

Денежные переводы в Казахстан: откуда чаще всего приходят средства

В апреле в страну поступило:

55,3 тыс. транзакций на сумму 19,3 млрд тенге ;

рост по сравнению с мартом составил 3,1% по числу операций и 15,4% по объему.

С начала года входящие переводы увеличились:

на 15% по количеству;

на 22,1% по сумме.

Крупнейшие страны-отправители:

Россия — 5 млрд тенге ( 25,7% от общего объема);

США — 3 млрд тенге ( 15,4% );

Узбекистан — 2 млрд тенге ( 10,2% );

Турция — 1,75 млрд тенге ( 9,1% );

Германия — 1,72 млрд тенге (8,9%).

Динамика по валютам: доллар растет в отправке, рубль — в приеме

За первые четыре месяца 2025 года изменилось распределение валют в структуре переводов:

Исходящие переводы:

доля переводов в долларах США выросла — с 49,4% в январе до 53,1% в апреле ;

доля в рублях снизилась — с 11,6% до 10,4% ;

переводы в тенге также сократились — с 38,7% до 36,2%.

Входящие переводы: