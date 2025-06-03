Кому и зачем казахстанцы переводят миллиарды за границу

Международные денежные переводы из Казахстана продолжают демонстрировать уверенный рост. Согласно данным Национального банка РК, в апреле 2025 года зафиксировано увеличение как количества операций, так и их совокупного объема. Основными направлениями остаются Россия, Узбекистан, Турция и Грузия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По итогам апреля 2025 года через системы международных денежных переводов из Казахстана было осуществлено 151,3 тыс. транзакций на общую сумму 60,1 млрд тенге. Это:
на 4,3% больше по количеству операций, чем в марте;
на 20,3% выше по объему переводов.
С начала года рост еще более заметен:
количество переводов увеличилось на 25,4%;
сумма переводов выросла на 36,3%.
Большая часть транзакций по-прежнему направляется за пределы Казахстана:
95,2% всех переводов в апреле – это переводы за границу;
на них пришлось 95,5% всей суммы.
Внутренние переводы по территории Казахстана составили лишь 4,8% от общего числа операций и 4,5% от суммы.
За апрель за рубеж было отправлено:
144 тыс. переводов на сумму 57,4 млрд тенге;
по сравнению с мартом: рост на 5,3% по количеству и 21,4% по объему;
с начала года: увеличение на 32,3% и 41% соответственно.
Наиболее популярные направления:
Россия — 18,1 млрд тенге (примерно 33,6% от общего объема);
Узбекистан — 17,1 млрд тенге (29,9%);
Турция — 10,5 млрд тенге (18,3%);
Грузия — 3,5 млрд тенге (6,2%).
В апреле в страну поступило:
55,3 тыс. транзакций на сумму 19,3 млрд тенге;
рост по сравнению с мартом составил 3,1% по числу операций и 15,4% по объему.
С начала года входящие переводы увеличились:
на 15% по количеству;
на 22,1% по сумме.
Крупнейшие страны-отправители:
Россия — 5 млрд тенге (25,7% от общего объема);
США — 3 млрд тенге (15,4%);
Узбекистан — 2 млрд тенге (10,2%);
Турция — 1,75 млрд тенге (9,1%);
Германия — 1,72 млрд тенге (8,9%).
За первые четыре месяца 2025 года изменилось распределение валют в структуре переводов:
Исходящие переводы:
доля переводов в долларах США выросла — с 49,4% в январе до 53,1% в апреле;
доля в рублях снизилась — с 11,6% до 10,4%;
переводы в тенге также сократились — с 38,7% до 36,2%.
Входящие переводы:
доля переводов в рублях увеличилась — с 13,1% до 16,8%;
в тенге — незначительный рост: с 16% до 16,8%;
а вот доля переводов в долларах сократилась существенно — с 63,6% до 55,9%.
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