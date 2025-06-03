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02.06.2025, 20:01

Кому и зачем казахстанцы переводят миллиарды за границу

Новости Казахстана 0 547

Международные денежные переводы из Казахстана продолжают демонстрировать уверенный рост. Согласно данным Национального банка РК, в апреле 2025 года зафиксировано увеличение как количества операций, так и их совокупного объема. Основными направлениями остаются Россия, Узбекистан, Турция и Грузия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: akhtymr.ru
Фото: akhtymr.ru

Рост международных переводов: апрель в цифрах

По итогам апреля 2025 года через системы международных денежных переводов из Казахстана было осуществлено 151,3 тыс. транзакций на общую сумму 60,1 млрд тенге. Это:

  • на 4,3% больше по количеству операций, чем в марте;

  • на 20,3% выше по объему переводов.

С начала года рост еще более заметен:

  • количество переводов увеличилось на 25,4%;

  • сумма переводов выросла на 36,3%.

Подавляющее большинство денег отправляют за границу

Большая часть транзакций по-прежнему направляется за пределы Казахстана:

  • 95,2% всех переводов в апреле – это переводы за границу;

  • на них пришлось 95,5% всей суммы.

Внутренние переводы по территории Казахстана составили лишь 4,8% от общего числа операций и 4,5% от суммы.

Россия и Узбекистан – главные направления денежных потоков

За апрель за рубеж было отправлено:

  • 144 тыс. переводов на сумму 57,4 млрд тенге;

  • по сравнению с мартом: рост на 5,3% по количеству и 21,4% по объему;

  • с начала года: увеличение на 32,3% и 41% соответственно.

Наиболее популярные направления:

  • Россия — 18,1 млрд тенге (примерно 33,6% от общего объема);

  • Узбекистан — 17,1 млрд тенге (29,9%);

  • Турция — 10,5 млрд тенге (18,3%);

  • Грузия — 3,5 млрд тенге (6,2%).

Денежные переводы в Казахстан: откуда чаще всего приходят средства

В апреле в страну поступило:

  • 55,3 тыс. транзакций на сумму 19,3 млрд тенге;

  • рост по сравнению с мартом составил 3,1% по числу операций и 15,4% по объему.

С начала года входящие переводы увеличились:

  • на 15% по количеству;

  • на 22,1% по сумме.

Крупнейшие страны-отправители:

  • Россия — 5 млрд тенге (25,7% от общего объема);

  • США — 3 млрд тенге (15,4%);

  • Узбекистан — 2 млрд тенге (10,2%);

  • Турция — 1,75 млрд тенге (9,1%);

  • Германия — 1,72 млрд тенге (8,9%).

Динамика по валютам: доллар растет в отправке, рубль — в приеме

За первые четыре месяца 2025 года изменилось распределение валют в структуре переводов:

Исходящие переводы:

  • доля переводов в долларах США выросла — с 49,4% в январе до 53,1% в апреле;

  • доля в рублях снизилась — с 11,6% до 10,4%;

  • переводы в тенге также сократились — с 38,7% до 36,2%.

Входящие переводы:

  • доля переводов в рублях увеличилась — с 13,1% до 16,8%;

  • в тенге — незначительный рост: с 16% до 16,8%;

  • а вот доля переводов в долларах сократилась существенно — с 63,6% до 55,9%.

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