Минторговли сделало важное заявление по ценам на продукты: что изменится

Министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало свежую информацию о ситуации на продовольственном рынке страны и предпринимаемых мерах по сдерживанию роста цен в условиях межсезонья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото с сайта kaztag.kz

Динамика цен в мае: что подорожало, а что подешевело

По данным ведомства, в мае на потребительском рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Рост или снижение цен было обусловлено переходным периодом между прошлогодними запасами и поступлением свежего урожая.

Продукты, подешевевшие за неделю (по данным на 27 мая):

Капуста — снижение на 3,4%

Яйца — минус 0,7%

Гречка, макаронные изделия и подсолнечное масло — удешевление в пределах 0,1–0,2%

Цены на хлеб и рис остались без изменений

Продукты, подорожавшие за тот же период:

Морковь — рост на 4,2%

Картофель — на 2,8%

Лук — на 2,5%

Соль — на 1,6%

Молочная и мясная продукция — увеличение в пределах 0,1–0,8%

С начала 2025 года индекс цен на социально значимые продукты питания составил 6,8%.

Импорт и внутренние поставки: как правительство насыщает рынок

Чтобы смягчить инфляционное давление, государство предприняло ряд шагов по увеличению предложения на внутреннем рынке.

Основные меры:

Организованы поставки ранних овощей из Китая, Пакистана и Узбекистана

В Астане в настоящее время разгружается крупная партия — 50 рефрижераторных контейнеров с молодым картофелем

Планируется дополнительный импорт: 45 тыс. тонн картофеля 4 тыс. тонн капусты



Внутреннее производство:

В Туркестанской области активно идет уборка капусты

Начался сбор раннего картофеля

Закупочные цены на новый урожай — от 280 до 350 тенге за килограмм

Таможенные и экспортные меры

Для облегчения доступа свежих продуктов на рынок власти также приняли следующие решения:

До 30 июня действует режим беспошлинного ввоза до 150 тыс. тонн картофеля — соответствующее решение было принято Евразийской экономической комиссией

Сохраняются временные ограничения на экспорт : картофеля маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота бычков



Цель — продовольственная устойчивость

Комплекс предпринимаемых мер направлен на поддержание ценовой стабильности и недопущение дефицита в условиях сезонных колебаний. Власти рассчитывают, что с выходом на рынок свежих овощей инфляционное давление начнёт снижаться.