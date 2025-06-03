Минторговли сделало важное заявление по ценам на продукты: что изменится

Министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало свежую информацию о ситуации на продовольственном рынке страны и предпринимаемых мерах по сдерживанию роста цен в условиях межсезонья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным ведомства, в мае на потребительском рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Рост или снижение цен было обусловлено переходным периодом между прошлогодними запасами и поступлением свежего урожая.
Продукты, подешевевшие за неделю (по данным на 27 мая):
Капуста — снижение на 3,4%
Яйца — минус 0,7%
Гречка, макаронные изделия и подсолнечное масло — удешевление в пределах 0,1–0,2%
Цены на хлеб и рис остались без изменений
Продукты, подорожавшие за тот же период:
Морковь — рост на 4,2%
Картофель — на 2,8%
Лук — на 2,5%
Соль — на 1,6%
Молочная и мясная продукция — увеличение в пределах 0,1–0,8%
С начала 2025 года индекс цен на социально значимые продукты питания составил 6,8%.
Чтобы смягчить инфляционное давление, государство предприняло ряд шагов по увеличению предложения на внутреннем рынке.
Основные меры:
Организованы поставки ранних овощей из Китая, Пакистана и Узбекистана
В Астане в настоящее время разгружается крупная партия — 50 рефрижераторных контейнеров с молодым картофелем
Планируется дополнительный импорт:
45 тыс. тонн картофеля
4 тыс. тонн капусты
Внутреннее производство:
В Туркестанской области активно идет уборка капусты
Начался сбор раннего картофеля
Закупочные цены на новый урожай — от 280 до 350 тенге за килограмм
Для облегчения доступа свежих продуктов на рынок власти также приняли следующие решения:
До 30 июня действует режим беспошлинного ввоза до 150 тыс. тонн картофеля — соответствующее решение было принято Евразийской экономической комиссией
Сохраняются временные ограничения на экспорт:
картофеля
маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота
бычков
Комплекс предпринимаемых мер направлен на поддержание ценовой стабильности и недопущение дефицита в условиях сезонных колебаний. Власти рассчитывают, что с выходом на рынок свежих овощей инфляционное давление начнёт снижаться.
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