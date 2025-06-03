В Казахстане ужесточили временные рамки для отправки налоговых уведомлений

С 3 июня 2025 года вступили в силу новые правила, касающиеся порядка направления уведомлений в рамках камерального контроля. Изменения направлены на повышение комфорта для налогоплательщиков и регламентируют время получения уведомлений, сообщает Tengri Life со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz

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Уведомления — только в рабочее время

Согласно новым правилам, все уведомления о выявленных налоговых нарушениях будут направляться исключительно в пределах официального рабочего времени:

с 08:30 до 18:00;

с обеденным перерывом с 13:00 до 14:30;

без отправки в выходные и праздничные дни.

Таким образом, граждан и предпринимателей больше не будут тревожить по ночам, в обед или в нерабочие дни, как это ранее случалось с автоматическими уведомлениями.

Срок отправки уведомлений — до пяти рабочих дней

По новым нормам, налоговые органы обязаны направлять уведомления не позднее пяти рабочих дней с момента выявления нарушения. Документы, как и прежде, передаются через веб-портал электронного правительства.

Нововведения охватывают не только госсектор

Хотя официально изменения внесены приказом Министерства финансов в контексте государственного аудита (в отношении госсектора и квазигосударственных структур), Комитет госдоходов подтвердил, что аналогичные нормы применяются и к проверкам частного бизнеса, а также физических лиц.

Это означает, что:

бизнес и граждане будут получать уведомления на тех же условиях, что и госорганы;

уведомления будут направляться только в регламентированные часы, чтобы у адресатов было достаточно времени на ознакомление и возможный ответ.

Что такое камеральный контроль?

Камеральный контроль — это форма налоговой проверки, которая проводится дистанционно, без вызова налогоплательщика. В ее рамках сотрудники налоговой службы:

анализируют ранее поданную отчетность и декларации;

сопоставляют предоставленные сведения;

выявляют ошибки, несоответствия, пропущенные платежи и другие нарушения.

Уведомление о результатах такой проверки направляется через электронный портал, и в случае несогласия налогоплательщик имеет право дать письменное пояснение или внести исправления.