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03.06.2025, 07:23

Выходные в июле 2025 года: сколько дней отдохнут казахстанцы и как пройдут праздники

Новости Казахстана 0 1 960

Жителей Казахстана в июле 2025 года ждут дополнительные выходные благодаря государственному празднику — Дню столицы. Это дает возможность немного продлить отдых и заранее спланировать досуг. Tengri Life подготовил удобный календарь, чтобы вы не пропустили праздничные дни, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

День столицы: три выходных подряд

Главным событием месяца станет празднование Дня столицы, которое ежегодно отмечается 6 июля. Дата символизирует перенос столицы страны из Алматы в Астану в 1998 году. Традиционно праздник сопровождается массовыми мероприятиями, особенно масштабными — в Астане, где ожидаются концерты, уличные ярмарки, выставки и фестивали.

В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье. В соответствии с законом «О праздниках», если праздничный день приходится на выходной, следующий за ним рабочий день становится выходным. Таким образом, понедельник, 7 июля, будет нерабочим.

Как отдыхаем в 2025 году на День столицы в Казахстане.png

Для работников с пятидневной неделей:

  • Отдых продлится с субботы, 5 июля, по понедельник, 7 июля — всего три дня.

Для работающих по шестидневке:

  • Суббота, 5 июля — рабочий день;

  • Воскресенье и понедельник, 6 и 7 июля — выходные.

Сколько всего выходных в июле

В зависимости от графика работы, количество выходных дней в июле будет различаться:

  • Пятидневная рабочая неделя:
    ▸ 9 выходных дней
    ▸ 22 рабочих дня

  • Шестидневная рабочая неделя:
    ▸ 5 выходных дней
    ▸ 26 рабочих дней

Возможные изменения в праздничном календаре

Недавно в Мажилисе поступило предложение учредить новый государственный праздник — 1 июня, День защиты детей. Инициатором выступил депутат Кенжегул Сейтжан, предложивший также усовершенствовать систему переноса выходных дней. По его мнению, график переносов следует утверждать сразу на два года вперед для удобства граждан и работодателей.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК утвердило перечень новых профессиональных праздников, дополнив соответствующий приказ. Эти изменения направлены на более точное отражение специфики современных профессий и сфер деятельности в стране.

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