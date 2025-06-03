Картофель по 600 тенге в Казахстане: власти объяснили, почему это не предел

Министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с ростом цен на картофель в кулуарах Мажилиса. По его словам, само понятие «высокая» или «низкая» цена является субъективным и зависит от рыночных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Цены — понятие относительное

«Понятия, которые вы говорите, высокая цена, низкая цена — это все относительно. Существует закон спроса и предложения», — отметил министр.

Неурожай у соседей и запасы в Казахстане

По словам Жумангарина, в этом году в ряде стран региона — Беларуси, России и Узбекистане — не удалось собрать достаточного урожая картофеля. Казахстан, напротив, смог сформировать внушительные запасы еще в прошлом году, что и позволило сгладить ситуацию с дефицитом внутри страны.

«В Казахстане были достаточно большие запасы, которые мы сформировали в прошлом году. Дефицита картофеля в стране нет», — заверил он.

Почему не стали вмешиваться в ценообразование

Министр отметил, что государство намеренно отказалось от прямого регулирования цен, чтобы избежать негативных последствий в будущем:

Ограничение цен привело бы к снижению мотивации у фермеров, что, в свою очередь, могло бы спровоцировать реальный дефицит в следующем году.

Ограничение экспорта было выбрано как более мягкая мера. Такое решение уже принято и реализуется.

«Если бы мы ограничили цену, никто бы картошку в этом году не стал сажать, а в следующем году мы точно столкнулись бы с дефицитом», — подчеркнул Жумангарин.

Динамика цен и прогнозы

По словам главы МНЭ, стоимость картофеля на данный момент варьируется:

старый урожай — от 400 до 600 тенге за килограмм ;

новый урожай, особенно из Туркестанской области, уже поступает на рынок по цене от 200–300 тенге за килограмм.

Министр выразил уверенность, что по мере увеличения предложения цена стабилизируется.

Картофель — уже премиум?

Ранее в СМИ обсуждалась информация о том, что молодой казахстанский картофель оказался дороже апельсинов. Вице-министр сельского хозяйства объяснил это тем, что молодой картофель считается премиум-товаром, особенно в начале сезона.

Общий рост цен на картофель в регионе

Рост цен на картофель — не исключительно казахстанское явление. По данным экспертов, в годовом выражении в Казахстане картофель подорожал на 57,8%, а в странах ЕАЭС — в среднем на 79,9%. В России рост составил 91%.