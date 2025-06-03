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03.06.2025, 09:02

В Казахстане высказались о ввозе в Россию деталей для украинских беспилотников

Новости Казахстана 0 995

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали появившуюся в сети информацию о якобы перевозке через территорию республики комплектующих для беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), использованных в атаках на российские военные аэродромы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров назвал эти сообщения ничем иным, как предположениями и домыслами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал »#кобзевнасвязи»/Telegram-канал «Baza»
Фото: Telegram-канал »#кобзевнасвязи»/Telegram-канал «Baza»

«Не комментируем догадки и теории заговора»

Выступая перед журналистами, Смадияров подчеркнул, что подобные утверждения не подкреплены никакими официальными данными. Он также отметил, что подобные сообщения распространяются анонимными Telegram-каналами, что не позволяет рассматривать их в качестве достоверных источников информации.

«Telegram-каналы это разгоняют. Теории заговора и всякие догадки я комментировать не буду. Если будут какие-то официальные запросы в наши официальные органы, мы ответим», — заявил представитель МИД.

Смадияров заверил, что при поступлении официальных обращений от компетентных структур Казахстан предоставит всю необходимую информацию в установленном порядке.

Поводом для заявления стали сообщения в сети

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что запчасти для дронов, применённых в атаках на российские военные объекты, якобы были ввезены с территории Казахстана и доставлены на склад в Челябинской области. Эти данные не получили официального подтверждения и вызвали широкий резонанс.

Масштабная атака ВСУ: что известно

Вечером 1 июня Вооружённые силы Украины провели атаку на военные аэродромы, расположенные сразу в пяти регионах России — Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Министерства обороны РФ, все попытки атак были успешно отражены средствами ПВО, и объекты инфраструктуры не пострадали.

Ведомство также сообщило, что расследованием инцидента занялась военная прокуратура. Кроме того, ранее Минобороны РФ раскрыло направления, откуда производился запуск дронов.

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