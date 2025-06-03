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03.06.2025, 10:34

Новый порядок налогов: как изменится расчет зарплаты для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 468

Новая инициатива в сфере налогообложения может существенно отразиться на доходах казахстанцев. Власти рассматривают упрощение системы налоговых вычетов и одновременное увеличение стандартного вычета, что, по задумке, должно привести к росту "чистой" заработной платы работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на  NUR.KZ.

Фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy
Фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy

Как обстоят дела сейчас: действующие налоговые вычеты

На сегодняшний день в Казахстане граждане имеют возможность уменьшить сумму, с которой удерживается индивидуальный подоходный налог (ИПН), за счёт различных вычетов:

  • Стандартный вычет — 14 месячных расчетных показателей (МРП), но не более 168 МРП в год. В 2025 году это составляет 660 576 тенге. Применяется ко всем официальным работникам автоматически.

  • Вычеты для многодетных родителей:

    • по 12 МРП (47 184 тенге) на каждого родителя,

    • либо 23 МРП (90 436 тенге) — на одного из них.

  • Прочие вычеты — на оплату обучения, медицинских услуг и ипотечных займов. Лимит — 118 МРП в год (463 976 тенге).

Что изменится: единый повышенный вычет

Согласно новой инициативе, планируется отмена всех дополнительных налоговых вычетов (кроме тех, что касаются добровольных пенсионных взносов). Вместо них хотят ввести единый увеличенный стандартный вычет30 МРП в месяц, что составляет 117 960 тенге в 2025 году.

Также в проекте нового Налогового кодекса, находящемся на рассмотрении в Сенате, предусмотрено увеличение годового лимита вычета — с 168 до 360 МРП, что составляет 1 415 520 тенге в год.

Как это отразится на зарплате

Новая схема налогообложения приведёт к уменьшению налогооблагаемой базы и, как следствие, к росту "чистой" зарплаты. Пример расчета:

  • Оклад — 200 000 тенге;

  • Минус:

    • 10% — пенсионные отчисления,

    • 2% — взнос на медстраховку,

    • 30 МРП — налоговый вычет;

  • Налогооблагаемая сумма составит 58 040 тенге, с которой удержат 10% ИПН;

  • Итоговая зарплата "на руки"170 196 тенге, тогда как при текущем вычете в 14 МРП была бы лишь 163 905 тенге.

Упрощение отчетности и "заднее" применение нормы

Одним из ключевых преимуществ новой системы станет упрощение налогового администрирования:

  • Гражданам больше не нужно будет сдавать декларации по вычетам;

  • Не потребуется хранить документы и подтверждать расходы;

  • Все работники автоматически получат право на вычет.

Интересно, что изменения планируют ввести ретроспективно — с 1 января 2025 года. Это означает, что вычет будет применяться к доходам, полученным с начала года.

Что это значит для работодателей и бухгалтеров

Для самих граждан процесс будет незаметным. Однако бухгалтерии предприятий могут столкнуться с необходимостью:

  • пересчитать ИПН за предыдущие месяцы 2025 года;

  • вернуть сотрудникам излишне удержанные суммы налога, если такие имеются.

Контекст и сопутствующие предложения

Ранее в Казахстане обсуждали возможность использования налоговых вычетов за оплату:

  • детских кружков,

  • онлайн-курсов.

Однако любое незаконное применение налоговых послаблений может повлечь санкции.

Дополнительно премьер-министр Олжас Бектенов предложил повысить ставку НДС, одновременно снизив нагрузку на работодателей в части социальных налогов и пенсионных взносов. Эта инициатива также обсуждается в рамках комплексного реформирования фискальной системы.

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