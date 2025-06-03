Ким выходит на банковский рынок с новой сделкой – Jusan Bank переходит под его контроль

Вячеслав Ким получил официальное разрешение на приобретение контрольного пакета акций одного из крупнейших банков Казахстана – First Heartland Jusan Bank (ранее Alatau City Bank). Об этом сообщает LS со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает Lada.kz

Фото: Jusan Bank

Подтверждение статуса крупного участника

Как следует из заявления регулятора, бизнесмену выдано предварительное письменное согласие на получение статуса крупного участника банка. Это решение принято в рамках положений Закона РК «О банках и банковской деятельности», согласно которому подобный статус может быть присвоен только после согласования с уполномоченным органом.

Финансовые показатели банка

На текущий момент Jusan Bank входит в число системно значимых банков страны:

Объем активов на 1 мая 2025 года составил почти 3,2 трлн тенге

Собственный капитал – около 900 млрд тенге

6-е место по объему активов среди всех банков Казахстана

8-е место по величине ссудного портфеля

Связь Кима с другими банками

Отмечается, что Вячеслав Ким также является косвенным крупным участником Kaspi Bank, одного из лидеров в сфере цифровых финансовых услуг. Однако он ранее подчеркивал, что сделка по покупке Jusan Bank не связана с Kaspi.kz.

Подробности предстоящих изменений

В рамках стратегии обновления акционеры Jusan Bank уже приняли решение о ребрендинге. Банк сменит свое официальное наименование и логотип. Новое юридическое название вступит в силу после завершения процедуры государственной перерегистрации.

Ход сделки

Еще в феврале 2025 года Вячеслав Ким публично подтвердил намерение приобрести 97,5% акций Jusan Bank. Тогда он уточнил, что покупка находится на стадии согласования с АРРФР и является личной инвестиционной инициативой, не связанной с его деятельностью в Kaspi.kz.