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03.06.2025, 12:11

Премьер не оставил выбора: Правительство не даст деньги тем, кто работает только на себя

Новости Казахстана 0 583

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выступил с жестким предупреждением в адрес крупных компаний. Он заявил, что государственная поддержка будет оказываться только тем предприятиям, которые разрабатывают и реализуют программы по повышению внутристрановой ценности продукции и способствуют развитию малого и среднего бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Требование: программы по развитию локального производства

Глава правительства подчеркнул, что приоритетом становится укрепление обрабатывающей промышленности. По его словам, с прошлого года этот сектор демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с горнодобывающим.

«Эту позитивную тенденцию нужно усиливать. Каждое крупное предприятие обязано разработать и внедрить собственную программу развития внутристрановой ценности. Вокруг таких производств должен формироваться пояс малого и среднего бизнеса. В противном случае – никакой государственной поддержки не будет», — заявил премьер.

Автоматизированный реестр производителей: запуск с 2026 года

Олжас Бектенов поручил до 1 января 2026 года ввести в действие автоматизированную систему реестра отечественных товаропроизводителей. Работа над этой системой уже ведется, и она станет ключевым элементом в борьбе с фальсификацией данных о происхождении продукции.

До 1 августа 2025 года все подзаконные акты, регулирующие закупочную деятельность, должны быть приведены в соответствие новым требованиям.

«Реестр будет полностью цифровым, без человеческого участия. Добросовестные производители будут включаться автоматически. Подача заявки – простая, в онлайн-режиме. Никаких экспертиз, проверок и бумажной волокиты. Лжепроизводители не попадут в этот список», – отметил он.

Новые механизмы финансирования и кооперации

Также премьер поручил обеспечить финансирование инфраструктурных проектов для промышленных предприятий, особенно тех, что расположены в специальных экономических и индустриальных зонах. Он потребовал от профильных ведомств подготовить конкретные предложения по развитию промышленной кооперации внутри страны.

«Мы должны поддерживать предприятия, которые создают импортозамещающую продукцию и применяют передовые технологические решения. Это стратегическая задача», – подчеркнул Бектенов.

Единый реестр – основа приоритетных закупок

С 2026 года реестр отечественных товаропроизводителей станет основным инструментом для государственных и квазигосударственных закупок. Только те компании, которые числятся в этом списке, смогут рассчитывать на приоритетное участие в тендерах и господдержку.

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