Трагедия в Астане: девочка лишилась ног после ДТП с автобусом (видео)

В Астане продолжается расследование резонансного дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали как взрослые, так и дети. Авария произошла на проспекте Республики, когда автобус врезался в опору с дорожными указателями. Как передает корреспондент Tengrinews.kz , в городские медучреждения обратились 15 человек, сообщает Lada.kz

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Шестеро пострадавших — дети

По информации управления общественного здравоохранения столицы, среди пострадавших числятся шестеро несовершеннолетних. Пятеро из них, после прохождения медицинского осмотра, были отпущены на амбулаторное лечение. Однако состояние одной из девочек, родившейся в 2017 году, оказалось критическим.

«Одна девочка находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Ребенку ампутировали обе ноги

Медики уточнили, что пострадавшая девочка получила крайне тяжелые травмы, в результате которых врачи были вынуждены ампутировать ей ноги. Информация об этом появилась на следующий день после аварии и вызвала широкий общественный резонанс.

Общее число пострадавших достигло 15 человек

Согласно обновленным данным, сразу после аварии на место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Всего были госпитализированы три человека, остальные после обследования были отпущены домой. Двое из пострадавших направлены в Национальный координационный центр экстренной медицины.

Видео момента ДТП попало в сеть

Видеозапись аварии, опубликованная очевидцами, показала, как маршрутный автобус двигался по проспекту на небольшой скорости, прежде чем врезаться в металлическую опору. Причины происшествия пока официально не названы, но очевидно, что последствия оказались крайне серьезными.