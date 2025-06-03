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03.06.2025, 12:45

ДУМК объявило время праздничного намаза на Курбан айт по регионам Казахстана

Новости Казахстана 0 1 111

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) обнародовало расписание праздничного намаза, приуроченного к одному из важнейших исламских праздников – Курбан айт (Курбан-байрам). Соответствующая информация была опубликована 2 июня 2025 года, сообщает Lada.kz

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Праздничный намаз пройдет 6 июня

Ведомство напомнило, что в 2025 году первый день Курбан айта приходится на четверг, 6 июня. В этот день во всех регионах страны мусульмане соберутся на утреннюю праздничную молитву – айт-намаз.

Опубликован график по регионам

 

ДУМК составило и опубликовало подробную таблицу, в которой указано точное время проведения айт-намаза для каждого региона Казахстана. График учитывает особенности часовых поясов и восхода солнца в разных частях страны.

«Предлагаем вашему вниманию разработанный для всех регионов страны график намаза на Курбан айт, который проводится в этот день», – говорится в сообщении ДУМК.

О празднике Курбан айт

Курбан айт – один из двух главных праздников в исламе. Он наступает спустя 70 дней после Ораза айта и сопровождается совершением праздничного намаза, жертвоприношениями, посещением родных, а также благотворительностью и помощью нуждающимся.

ДУМК призывает всех мусульман заранее ознакомиться с расписанием, чтобы вовремя прибыть в мечети для коллективной молитвы и совместно отметить светлый день Курбан айта.

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