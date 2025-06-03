Минфин разъяснил, что будет с переводами от родственников свыше 1 млн тенге

На брифинге в правительстве вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил дал разъяснения относительно новых критериев мониторинга мобильных переводов. Он рассказал, кого именно будут проверять и что делать, если вы получаете регулярную финансовую помощь от родственников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: habr.com

Переводы от родных: будут ли проверять?

Журналисты подняли вопрос, касающийся граждан, живущих за счет финансовой поддержки родственников. Прозвучал пример: если человек получает по 300 тысяч тенге ежемесячно от родных, возникнут ли к нему вопросы со стороны налоговых органов?

Ответ чиновника однозначен:

— Проверка начнется, если за три последовательных календарных месяца сумма входящих переводов превысит 1 миллион тенге. То есть речь идет не о месячном лимите, а о суммарной величине за квартал.

Почему выбран именно миллион тенге?

Как пояснил Кенбеил, порог в 1 млн тенге был установлен на основании анализа репрезентативных данных. Эту сумму государственные органы считают условно безопасной. Решение было утверждено Советом по экономической политике.

«Наши коллеги с КГД посчитали, что эта сумма соответствует среднему уровню добросовестных переводов. Цель — вывести из тени скрытую предпринимательскую деятельность», — подчеркнул вице-министр.

Нужно ли объяснять происхождение денег?

Да, пояснять необходимо. Если человек получает переводы от родных, он должен подтвердить это налоговому органу. При отсутствии признаков предпринимательской деятельности вопросов не возникнет.

Кенбеил подчеркнул:

Если средства не связаны с бизнесом, а поступают от родственников — достаточно объяснить это, и проверка не приведет к санкциям.

Главная цель проверок — борьба с теневой экономикой и незарегистрированной коммерческой деятельностью.

Кто еще попадет под проверки?

В текущем году мониторинг затронет:

Индивидуальных предпринимателей (ИП);

Руководителей юридических лиц;

Их супругов;

А также тех, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность, не будучи зарегистрированным.

Ранее, в 2024 году, проверки касались участников первых этапов всеобщего декларирования: госслужащих, сотрудников госучреждений и членов их семей.

Дополнительные критерии: что изменилось?

Еще в марте 2025 года вице-министр Ержан Биржанов сообщил, что сам механизм проверки не нов — он действует с 2018 года. Однако теперь введены дополнительные критерии, которые активируют мониторинг:

За три месяца поступило более 100 переводов от разных отправителей ;

Общая сумма этих поступлений превысила 1 млн тенге (что эквивалентно 12 минимальным заработным платам).

Личные переводы не под угрозой

По словам представителей Минфина, единичные и нерегулярные переводы между родственниками и друзьями не подпадают под новые критерии. Ранее обсуждалась даже более строгая планка в 3 МЗП (255 тысяч тенге), но от нее решили отказаться в пользу более гибкого подхода.

Казахстанцы стали реже переводить деньги с карты на карту

На фоне изменений наблюдается спад активности в мобильных переводах. Все больше граждан переходят на безналичную оплату через QR-коды или используют банковские карты для оплаты товаров и услуг напрямую. Это снижает риски проверок и соответствует требованиям налогового законодательства.

Вывод:

Если вы получаете финансовую поддержку от родственников в пределах 1 млн тенге за три месяца — поводов для беспокойства нет. Однако при регулярных крупных поступлениях от разных людей или без объяснимой причины — возможна проверка. Минфин заверяет: добросовестным налогоплательщикам опасаться нечего.