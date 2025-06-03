18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.1
583.64
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.06.2025, 13:57

Минфин разъяснил, что будет с переводами от родственников свыше 1 млн тенге

Новости Казахстана 0 3 336

На брифинге в правительстве вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил дал разъяснения относительно новых критериев мониторинга мобильных переводов. Он рассказал, кого именно будут проверять и что делать, если вы получаете регулярную финансовую помощь от родственников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: habr.com
Фото: habr.com

Переводы от родных: будут ли проверять?

Журналисты подняли вопрос, касающийся граждан, живущих за счет финансовой поддержки родственников. Прозвучал пример: если человек получает по 300 тысяч тенге ежемесячно от родных, возникнут ли к нему вопросы со стороны налоговых органов?

Ответ чиновника однозначен:
— Проверка начнется, если за три последовательных календарных месяца сумма входящих переводов превысит 1 миллион тенге. То есть речь идет не о месячном лимите, а о суммарной величине за квартал.

Почему выбран именно миллион тенге?

Как пояснил Кенбеил, порог в 1 млн тенге был установлен на основании анализа репрезентативных данных. Эту сумму государственные органы считают условно безопасной. Решение было утверждено Советом по экономической политике.

«Наши коллеги с КГД посчитали, что эта сумма соответствует среднему уровню добросовестных переводов. Цель — вывести из тени скрытую предпринимательскую деятельность», — подчеркнул вице-министр.

Нужно ли объяснять происхождение денег?

Да, пояснять необходимо. Если человек получает переводы от родных, он должен подтвердить это налоговому органу. При отсутствии признаков предпринимательской деятельности вопросов не возникнет.

Кенбеил подчеркнул:

  • Если средства не связаны с бизнесом, а поступают от родственников — достаточно объяснить это, и проверка не приведет к санкциям.

  • Главная цель проверок — борьба с теневой экономикой и незарегистрированной коммерческой деятельностью.

Кто еще попадет под проверки?

В текущем году мониторинг затронет:

  • Индивидуальных предпринимателей (ИП);

  • Руководителей юридических лиц;

  • Их супругов;

  • А также тех, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность, не будучи зарегистрированным.

Ранее, в 2024 году, проверки касались участников первых этапов всеобщего декларирования: госслужащих, сотрудников госучреждений и членов их семей.

Дополнительные критерии: что изменилось?

Еще в марте 2025 года вице-министр Ержан Биржанов сообщил, что сам механизм проверки не нов — он действует с 2018 года. Однако теперь введены дополнительные критерии, которые активируют мониторинг:

  • За три месяца поступило более 100 переводов от разных отправителей;

  • Общая сумма этих поступлений превысила 1 млн тенге (что эквивалентно 12 минимальным заработным платам).

Личные переводы не под угрозой

По словам представителей Минфина, единичные и нерегулярные переводы между родственниками и друзьями не подпадают под новые критерии. Ранее обсуждалась даже более строгая планка в 3 МЗП (255 тысяч тенге), но от нее решили отказаться в пользу более гибкого подхода.

Казахстанцы стали реже переводить деньги с карты на карту

На фоне изменений наблюдается спад активности в мобильных переводах. Все больше граждан переходят на безналичную оплату через QR-коды или используют банковские карты для оплаты товаров и услуг напрямую. Это снижает риски проверок и соответствует требованиям налогового законодательства.

Вывод:
Если вы получаете финансовую поддержку от родственников в пределах 1 млн тенге за три месяца — поводов для беспокойства нет. Однако при регулярных крупных поступлениях от разных людей или без объяснимой причины — возможна проверка. Минфин заверяет: добросовестным налогоплательщикам опасаться нечего.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Aqtau_2023 → Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отр…
Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы
Argallo → Хочу пожаловаться на то, что море исчезает, а никто ничего не делает. Арал 2 уже в ближайшие пару десятков лет ожидается и огромная экологическая катастрофа на тысячи километров затронет много стран,…
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
Aqtau_2023 → Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.