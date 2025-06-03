Казахстанцев предупреждают о нелегальном ввозе машин с перебитыми VIN из Китая

Проблема с подержанными автомобилями из Китая может обернуться не только юридическими, но и финансовыми трудностями для казахстанцев. Об этом заявил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pikabu.ru

На правительственном брифинге вице-министра спросили о существующих схемах ввоза китайских автомобилей в обход официальных каналов. В частности, речь шла о так называемом «сером» импорте.

«Мы читаем об этих схемах в социальных сетях. Сегодня утром видел публикацию одного эксперта, который рассказывал о случае приобретения китайского автомобиля с перебитым VIN-кодом. Подобных ситуаций, как выясняется, немало», – сообщил Олжас Сапарбеков.

Нарушение техрегламентов и опасность для водителей

Сапарбеков подчеркнул, что транспортные средства с измененными идентификационными номерами (VIN) не соответствуют требованиям технического регламента. А это, в свою очередь, напрямую влияет на безопасность эксплуатации автомобиля.

«Любая машина, не соответствующая техническим требованиям, представляет угрозу как для водителя, так и для окружающих. Кроме того, она оказывается вне правового поля», – пояснил он.

Потери могут быть серьезными

Кроме вопросов безопасности, вице-министр указал на риск материальных потерь. Приобретая автомобиль через нелегальные схемы, покупатель может лишиться значительных денежных средств.

«Покупка такого автомобиля может обернуться не только техническими проблемами, но и полной потерей вложенных денег», – предупредил Сапарбеков.

Масштабы проблемы пока неясны

На вопрос о распространенности подобных случаев Сапарбеков признал, что точные данные отсутствуют. Тем не менее, проблема существует и требует внимания.

Ранее сообщалось

В декабре 2024 года сообщалось, что почти треть подержанных автомобилей в Казахстане может иметь перебитые VIN-номера. Однако в большинстве случаев это становится известно слишком поздно — уже после покупки, когда автовладелец сталкивается с невозможностью официальной регистрации машины или другими юридическими последствиями.