В Казахстане запускают криптокарты: что это значит для покупателей

Национальный банк Республики Казахстан объявил о запуске нового инструмента — криптокарт. Этот шаг направлен на интеграцию операций с цифровыми активами в привычную платежную систему страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

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Как работают криптокарты

В Нацбанке пояснили, что суть механизма заключается в следующем: в момент оплаты с помощью криптокарты происходит мгновенная продажа цифровых активов клиента на регулируемой площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Вырученные средства немедленно зачисляются на криптокарту — стандартную платежную карту, привязанную к банковскому счету пользователя.

Таким образом, оплата фактически осуществляется в тенге или иной валюте после автоматической конвертации цифровых активов. Технически это безналичная транзакция, аналогичная привычным банковским операциям, но инициируется она с криптокошелька, зарегистрированного на лицензированной криптобирже МФЦА.

Важно: вся цепочка происходит в момент покупки, а использование криптовалюты строго регламентировано и контролируется криптопровайдерами, работающими в правовом поле МФЦА.

Развитие цифровой финансовой инфраструктуры

На текущий год, при координации Нацбанка, запланирован запуск ряда пилотных проектов, нацеленных на дальнейшее развитие цифровой финансовой среды. Среди них:

Выпуск стейблкоинов, обеспеченных тенге, включая цифровой тенге — для проведения расчетов с цифровыми активами.

Создание систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым инструментам.

Токенизация активов, включая недвижимость и финансовые инструменты, с последующим выпуском токенов, аналогичных ценным бумагам.

Разработка сервисов по обмену и хранению криптоактивов — с соблюдением всех требований безопасности и правового регулирования.

Внедрение других инновационных финансовых решений, призванных обеспечить комфортную и безопасную работу с цифровыми активами.

Что это значит для потребителей

Благодаря криптокартам граждане и бизнес смогут использовать цифровые активы в повседневных расчетах практически так же, как обычные банковские средства. Это делает использование криптовалют более удобным и легитимным способом расчетов в рамках казахстанского законодательства.