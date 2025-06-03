"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въезд

Грузинские власти выдворили новую группу иностранцев, среди которых оказались и граждане Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на данные Департамента миграции МВД Грузии.

Фото: primetime.ge

Массовая депортация: кого затронуло

По информации грузинского ведомства, в рамках борьбы с нелегальной миграцией страну были вынуждены покинуть 31 человек. В список депортированных вошли граждане следующих стран:

Казахстан

Иран

Индия

Турция

Туркменистан

Китай

Египет

Бурунди

Иордания

Азербайджан

Бангладеш

Пакистан

Ирак

При этом точное количество казахстанцев, попавших под депортацию, не уточняется.

Причины и последствия

В МВД Грузии пояснили, что все выдворенные иностранцы находились на территории страны без законных оснований. Им, в соответствии с законодательством, наложен запрет на повторный въезд в страну.

«Департамент миграции МВД Грузии отвечает за выявление и депортацию иностранных граждан, находящихся в стране с нарушением иммиграционного режима», — отметили в ведомстве.

Претензии со стороны Казахстана

Между тем, нарастающее число подобных случаев вызывает обеспокоенность в Казахстане. Казахстанско-грузинский экономический союз ранее выразил тревогу по поводу обращения с гражданами РК на грузинской границе и в целом в стране.

В объединении заявили, что казахстанцы все чаще сталкиваются:

с грубым и оскорбительным поведением со стороны местного населения;

с необоснованными отказами во въезде на границе;

с ухудшением туристического климата.

«Случаи отказов во въезде участились, при этом причины зачастую либо не объясняются вовсе, либо выглядят неадекватными», — говорится в заявлении союза.

Реакция МИД Казахстана

После обращений со стороны граждан и организаций Министерство иностранных дел Казахстана вмешалось в ситуацию. В результате переговоров официальный Тбилиси пообещал снизить количество отказов для граждан Казахстана и пересмотреть подход к въездной политике.