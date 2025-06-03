Автомобили без посредников: в Казахстане запускают заводы по выпуску авто и комплектующих

В ближайшие месяцы в Казахстане планируется открытие двух промышленных объектов, специализирующихся на производстве автомобилей и комплектующих. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
По словам замглавы ведомства, в текущем году в стране заработают два новых автозавода:
Один из заводов будет выпускать автомобили китайских марок. Старт его работы ожидается в самое ближайшее время.
Проектная мощность этого предприятия превысит 100 тысяч автомобилей в год.
Вице-министр отметил, что сразу с началом производства планируется локализация запчастей, то есть обязательства по выпуску деталей взяты на себя каждым из автопроизводителей.
Олжас Сапарбеков напомнил, что в 2024 году уже было начато производство отдельных автомобильных компонентов. В дальнейшем планируется расширить линейку локализованных изделий. Среди них:
пластиковые элементы кузова и салона;
автомобильные сиденья;
мультимедийные системы.
Вице-министр прокомментировал также жалобы казахстанцев, связанные с тем, что некоторые автомобили оказываются плохо приспособленными к местным условиям эксплуатации. Он объяснил, что:
Машины, ввезённые частными перекупщиками, могут не соответствовать требованиям казахстанского законодательства.
Все транспортные средства, собираемые на территории Казахстана, в обязательном порядке проходят проверку на соответствие техническим регламентам страны.
В ответ на вопросы о ценах на автомобили в Казахстане, Сапарбеков отметил:
Казахстанские техрегламенты существенно строже, чем китайские, особенно по таким параметрам, как прочность стали, надежность двигателя и общие требования к безопасности.
Это влияет на себестоимость автомобилей, произведенных в Казахстане, которая зачастую выше, чем у машин, импортируемых частными лицами из Китая.
Тем не менее, по ряду моделей и товарных позиций казахстанские автомобили оказываются более выгодными по цене, подчеркнул он.
Олжас Сапарбеков прокомментировал сообщения о ввозе дешевых китайских автомобилей под видом подержанных. По его словам:
Подобные случаи чаще всего становятся известны через социальные сети.
Один из последних примеров — покупка авто с перебитым VIN-кодом.
Такие машины, как правило, не соответствуют техрегламенту и могут быть небезопасны.
Покупка автомобиля, не прошедшего сертификацию, чревата финансовыми потерями для потребителя.
Комментарии0 комментарий(ев)