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03.06.2025, 17:28

Автомобили без посредников: в Казахстане запускают заводы по выпуску авто и комплектующих

Новости Казахстана 0 1 252

В ближайшие месяцы в Казахстане планируется открытие двух промышленных объектов, специализирующихся на производстве автомобилей и комплектующих. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Запуск новых производств

По словам замглавы ведомства, в текущем году в стране заработают два новых автозавода:

  • Один из заводов будет выпускать автомобили китайских марок. Старт его работы ожидается в самое ближайшее время.

  • Проектная мощность этого предприятия превысит 100 тысяч автомобилей в год.

Вице-министр отметил, что сразу с началом производства планируется локализация запчастей, то есть обязательства по выпуску деталей взяты на себя каждым из автопроизводителей.

Расширение перечня локализованных компонентов

Олжас Сапарбеков напомнил, что в 2024 году уже было начато производство отдельных автомобильных компонентов. В дальнейшем планируется расширить линейку локализованных изделий. Среди них:

  • пластиковые элементы кузова и салона;

  • автомобильные сиденья;

  • мультимедийные системы.

Ответ на жалобы автомобилистов

Вице-министр прокомментировал также жалобы казахстанцев, связанные с тем, что некоторые автомобили оказываются плохо приспособленными к местным условиям эксплуатации. Он объяснил, что:

  • Машины, ввезённые частными перекупщиками, могут не соответствовать требованиям казахстанского законодательства.

  • Все транспортные средства, собираемые на территории Казахстана, в обязательном порядке проходят проверку на соответствие техническим регламентам страны.

О различиях в цене и технических стандартах

В ответ на вопросы о ценах на автомобили в Казахстане, Сапарбеков отметил:

  • Казахстанские техрегламенты существенно строже, чем китайские, особенно по таким параметрам, как прочность стали, надежность двигателя и общие требования к безопасности.

  • Это влияет на себестоимость автомобилей, произведенных в Казахстане, которая зачастую выше, чем у машин, импортируемых частными лицами из Китая.

  • Тем не менее, по ряду моделей и товарных позиций казахстанские автомобили оказываются более выгодными по цене, подчеркнул он.

О "серых схемах" ввоза и рисках

Олжас Сапарбеков прокомментировал сообщения о ввозе дешевых китайских автомобилей под видом подержанных. По его словам:

  • Подобные случаи чаще всего становятся известны через социальные сети.

  • Один из последних примеров — покупка авто с перебитым VIN-кодом.

  • Такие машины, как правило, не соответствуют техрегламенту и могут быть небезопасны.

  • Покупка автомобиля, не прошедшего сертификацию, чревата финансовыми потерями для потребителя.

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