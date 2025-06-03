18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.1
583.64
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.06.2025, 18:26

Казахстанцы нашли, где платят больше миллиона в месяц

Новости Казахстана 0 9 121

По данным Бюро национальной статистики, в ряде отраслей уровень доходов казахстанцев уверенно превысил миллион тенге в месяц. В каких сферах сегодня самые высокие зарплаты и какие профессии позволяют выйти на шестизначный ежемесячный доход, сообщает Lada.kz

Фото: canva.com
Фото: canva.com

Средняя зарплата в стране: общий фон

По итогам 2024 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 405,4 тысячи тенге, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом статистика также указывает на выраженный гендерный разрыв:

  • Мужчины в среднем получают 469 тыс. тенге;

  • Женщины344,5 тыс. тенге.

Отрасли с зарплатами свыше миллиона

Сразу в нескольких отраслях средний ежемесячный доход граждан превысил отметку в 1 млн тенге:

  1. Страхование и пенсионное обеспечение1,6 млн тенге
    Рост по сравнению с прошлым годом составил +62,9%.

  2. Покупка и продажа собственной недвижимости1,5 млн тенге
    Доходы выросли почти в 5 раз, став лидером по динамике.

  3. Финансовые и страховые вспомогательные услуги1,2 млн тенге
    Прирост составил +19%.

  4. Консалтинг и деятельность головных компаний1,15 млн тенге
    Увеличение средней зарплаты — +14,6%.

  5. Морской и прибрежный грузовой транспорт1,12 млн тенге
    Доходы выросли на +14,7%.

  6. Программирование и IT-услуги1 млн тенге
    Показали рост +27,5% — это одна из самых динамично развивающихся отраслей.

Почти миллион: отрасли, близкие к топ-6

Некоторые сферы пока не преодолели рубеж в миллион, но стремительно приближаются к нему:

  • Трубопроводный транспорт975 тыс. тенге

  • Обязательное социальное страхование954 тыс. тенге

  • Авиаперевозки927 тыс. тенге

Сферы с наименьшими зарплатами

На другом конце списка находятся профессии с самой низкой оплатой труда:

  • Дошкольное образование195,7 тыс. тенге

  • Безопасность и расследования201,9 тыс. тенге

  • Социальное обслуживание без проживания247,9 тыс. тенге

Отрасли с самым быстрым ростом доходов

Даже не самые высокооплачиваемые сферы могут похвастаться стремительным ростом заработков:

  • Туристические услуги+59,6%

  • Речной грузовой транспорт+34,3%

  • Производство телепрограмм и телерадиовещание+29,9%

  • Издательская деятельность+26,1%

  • Сухопутные пассажирские перевозки+25,1%

Где платят больше: зарплаты по регионам

По размеру средней зарплаты лидируют следующие регионы:

  • Мангистауская область580,9 тыс. тенге (+8,6%)

  • Астана538 тыс. тенге (+12%)

  • Улытауская область533,5 тыс. тенге (+10,3%)

Общий тренд: акцент на знания и технологии

Аналитики подчеркивают: рынок труда Казахстана уверенно смещается в сторону высокотехнологичных, финансовых и управленческих профессий. Наибольшие зарплаты фиксируются там, где востребованы:

  • профессиональные компетенции;

  • цифровые навыки;

  • аналитическое мышление и способность к адаптации.

Вывод:
Тем, кто стремится зарабатывать больше, стоит задуматься о переквалификации, освоении новых сфер и инвестициях в собственное развитие.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Aqtau_2023 → Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отр…
Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы
Argallo → Хочу пожаловаться на то, что море исчезает, а никто ничего не делает. Арал 2 уже в ближайшие пару десятков лет ожидается и огромная экологическая катастрофа на тысячи километров затронет много стран,…
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
Aqtau_2023 → Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.