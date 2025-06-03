Казахстанцы нашли, где платят больше миллиона в месяц

По данным Бюро национальной статистики, в ряде отраслей уровень доходов казахстанцев уверенно превысил миллион тенге в месяц. В каких сферах сегодня самые высокие зарплаты и какие профессии позволяют выйти на шестизначный ежемесячный доход, сообщает Lada.kz
По итогам 2024 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 405,4 тысячи тенге, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом статистика также указывает на выраженный гендерный разрыв:
Мужчины в среднем получают 469 тыс. тенге;
Женщины — 344,5 тыс. тенге.
Сразу в нескольких отраслях средний ежемесячный доход граждан превысил отметку в 1 млн тенге:
Страхование и пенсионное обеспечение — 1,6 млн тенге
Рост по сравнению с прошлым годом составил +62,9%.
Покупка и продажа собственной недвижимости — 1,5 млн тенге
Доходы выросли почти в 5 раз, став лидером по динамике.
Финансовые и страховые вспомогательные услуги — 1,2 млн тенге
Прирост составил +19%.
Консалтинг и деятельность головных компаний — 1,15 млн тенге
Увеличение средней зарплаты — +14,6%.
Морской и прибрежный грузовой транспорт — 1,12 млн тенге
Доходы выросли на +14,7%.
Программирование и IT-услуги — 1 млн тенге
Показали рост +27,5% — это одна из самых динамично развивающихся отраслей.
Некоторые сферы пока не преодолели рубеж в миллион, но стремительно приближаются к нему:
Трубопроводный транспорт — 975 тыс. тенге
Обязательное социальное страхование — 954 тыс. тенге
Авиаперевозки — 927 тыс. тенге
На другом конце списка находятся профессии с самой низкой оплатой труда:
Дошкольное образование — 195,7 тыс. тенге
Безопасность и расследования — 201,9 тыс. тенге
Социальное обслуживание без проживания — 247,9 тыс. тенге
Даже не самые высокооплачиваемые сферы могут похвастаться стремительным ростом заработков:
Туристические услуги — +59,6%
Речной грузовой транспорт — +34,3%
Производство телепрограмм и телерадиовещание — +29,9%
Издательская деятельность — +26,1%
Сухопутные пассажирские перевозки — +25,1%
По размеру средней зарплаты лидируют следующие регионы:
Мангистауская область — 580,9 тыс. тенге (+8,6%)
Астана — 538 тыс. тенге (+12%)
Улытауская область — 533,5 тыс. тенге (+10,3%)
Аналитики подчеркивают: рынок труда Казахстана уверенно смещается в сторону высокотехнологичных, финансовых и управленческих профессий. Наибольшие зарплаты фиксируются там, где востребованы:
профессиональные компетенции;
цифровые навыки;
аналитическое мышление и способность к адаптации.
Вывод:
Тем, кто стремится зарабатывать больше, стоит задуматься о переквалификации, освоении новых сфер и инвестициях в собственное развитие.
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