Казахстанцы нашли, где платят больше миллиона в месяц

По данным Бюро национальной статистики , в ряде отраслей уровень доходов казахстанцев уверенно превысил миллион тенге в месяц. В каких сферах сегодня самые высокие зарплаты и какие профессии позволяют выйти на шестизначный ежемесячный доход, сообщает Lada.kz

Фото: canva.com

Средняя зарплата в стране: общий фон

По итогам 2024 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 405,4 тысячи тенге, что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом статистика также указывает на выраженный гендерный разрыв:

Мужчины в среднем получают 469 тыс. тенге ;

Женщины — 344,5 тыс. тенге.

Отрасли с зарплатами свыше миллиона

Сразу в нескольких отраслях средний ежемесячный доход граждан превысил отметку в 1 млн тенге:

Страхование и пенсионное обеспечение — 1,6 млн тенге

Рост по сравнению с прошлым годом составил +62,9%. Покупка и продажа собственной недвижимости — 1,5 млн тенге

Доходы выросли почти в 5 раз, став лидером по динамике. Финансовые и страховые вспомогательные услуги — 1,2 млн тенге

Прирост составил +19%. Консалтинг и деятельность головных компаний — 1,15 млн тенге

Увеличение средней зарплаты — +14,6%. Морской и прибрежный грузовой транспорт — 1,12 млн тенге

Доходы выросли на +14,7%. Программирование и IT-услуги — 1 млн тенге

Показали рост +27,5% — это одна из самых динамично развивающихся отраслей.

Почти миллион: отрасли, близкие к топ-6

Некоторые сферы пока не преодолели рубеж в миллион, но стремительно приближаются к нему:

Трубопроводный транспорт — 975 тыс. тенге

Обязательное социальное страхование — 954 тыс. тенге

Авиаперевозки — 927 тыс. тенге

Сферы с наименьшими зарплатами

На другом конце списка находятся профессии с самой низкой оплатой труда:

Дошкольное образование — 195,7 тыс. тенге

Безопасность и расследования — 201,9 тыс. тенге

Социальное обслуживание без проживания — 247,9 тыс. тенге

Отрасли с самым быстрым ростом доходов

Даже не самые высокооплачиваемые сферы могут похвастаться стремительным ростом заработков:

Туристические услуги — +59,6%

Речной грузовой транспорт — +34,3%

Производство телепрограмм и телерадиовещание — +29,9%

Издательская деятельность — +26,1%

Сухопутные пассажирские перевозки — +25,1%

Где платят больше: зарплаты по регионам

По размеру средней зарплаты лидируют следующие регионы:

Мангистауская область — 580,9 тыс. тенге (+8,6%)

Астана — 538 тыс. тенге (+12%)

Улытауская область — 533,5 тыс. тенге (+10,3%)

Общий тренд: акцент на знания и технологии

Аналитики подчеркивают: рынок труда Казахстана уверенно смещается в сторону высокотехнологичных, финансовых и управленческих профессий. Наибольшие зарплаты фиксируются там, где востребованы:

профессиональные компетенции;

цифровые навыки;

аналитическое мышление и способность к адаптации.

Вывод:

Тем, кто стремится зарабатывать больше, стоит задуматься о переквалификации, освоении новых сфер и инвестициях в собственное развитие.