В Казахстане откроют розничную продажу мяса сайгаков — что известно

Мясо сайгаков в скором времени появится в розничной продаже на территории Казахстана. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе выступления в Сенате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Популяция сайги под контролем

Министр отметил, что точные данные о численности сайгаков станут известны после завершения полевых исследований. В настоящее время проводятся подготовительные работы по возможному регулированию численности животных, включая переработку мяса и организацию его продажи.

13 мясокомбинатов готовы к приему животных

По словам Нысанбаева, в стране уже определено 13 предприятий, которые способны ежедневно перерабатывать до 3 700 голов сайги. Министерство провело масштабную проверку мясокомбинатов, чтобы убедиться в их технической и санитарной готовности.

«Мы учли горький опыт 2023 года и подошли к вопросу предельно ответственно. Провели инспекцию всех мясокомбинатов, чтобы оценить их реальную готовность. Любое регулирование поголовья будет происходить исключительно через сертифицированные предприятия. Там с каждой тушей проведут полные санитарно-ветеринарные процедуры, чтобы гарантировать безопасность продукции для потребителей», — подчеркнул министр.

Мясо поступит в розничную торговлю

Как подтвердил Ерлан Нысанбаев, мясо сайги будет реализовываться в розничной сети. Власти уже фиксируют интерес со стороны бизнеса — предприниматели готовы инвестировать в строительство холодильных складов и предприятий по глубокой переработке продукции.

Производственные мощности — в местах обитания сайги

Объекты переработки и хранения планируют разместить в тех регионах, где наиболее широко распространены популяции сайгаков. Речь идет о Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях.