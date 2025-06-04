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03.06.2025, 20:18

Разыскиваемый за причастность к атакам дронов в российских регионах уехал в Казахстан

Новости Казахстана 0 2 858

По данным Telegram-канала Mash, украинец Артем Тимофеев, предположительно связанный с недавними атаками дронов на российские военные объекты, покинул территорию России. Вместе с супругой он выехал в Казахстан за несколько дней до инцидента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

 

Фото: bazabazon/mash/Telegram
Фото: bazabazon/mash/Telegram

Переезд в Казахстан

Согласно источнику, Тимофеев и его жена Екатерина пересекли российско-казахстанскую границу на автомобиле 28 мая — за четыре дня до атаки. Екатерина Тимофеева позже опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, в котором рассказала, что пара направляется в Астану, взяв с собой домашних животных.

Коммерческая деятельность и связь с фурами

Сообщается, что в прошлом году Артем Тимофеев зарегистрировал индивидуальное предпринимательство, специализирующееся на грузоперевозках. В декабре он приобрёл несколько грузовиков. Именно с помощью этих автомобилей, по предварительным данным, 1 июня была осуществлена атака беспилотников на объекты Минобороны РФ.

Следственные органы ранее уже допросили водителей фур, с которых были запущены дроны. Эти транспортные средства оказались ключевым элементом в проведении атаки.

Происхождение Тимофеева

Биографические данные Тимофеева разнятся. По одним сведениям, он родился в украинском городе Житомир, тогда как администрация города Усть-Кут заявляет, что его родиной является Донецк. Также известно, что некоторое время Тимофеев проживал в Киеве, а затем переехал в Челябинскую область России.

Детали атаки и маршрут фур

Ранее было установлено, где именно была приобретена одна из фур, которая позднее взорвалась на трассе Чита — Хабаровск. Этот инцидент стал частью цепочки событий, связанной с масштабной атакой дронов, направленной на военные объекты на территории России.

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