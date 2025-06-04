"Бомба замедленного действия": названы самые грязные города Казахстана

Проблема загрязнения воздуха в Казахстане достигла критической отметки. По словам кандидата экономических наук Гульмиры Исмагуловой, плохая экология напрямую влияет на рост смертности и тяжелых заболеваний, включая рак и бесплодие, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: asia24.media

Грязный воздух — причина ранней смертности

Выступая в Сенате, Гульмира Исмагулова заявила, что загрязнение воздуха в ряде казахстанских городов стало одной из главных угроз здоровью населения.

По результатам анализа, в самых неблагополучных по экологии городах фиксируется преждевременная смертность и рост хронических заболеваний.

Особо тяжёлым годом в этом плане стал 2018 год, после которого ситуация продолжила ухудшаться.

Города с наихудшей экологией

Наиболее остро проблема загрязнения воздуха стоит в следующих населённых пунктах:

Караганда

Темиртау

Астана

Алматы

Жезказган

Актау

Именно в этих городах эксперты зафиксировали устойчивое ухудшение экологических условий после 2018 года.

Последствия: рост онкологии и врожденных патологий

Исмагулова подчеркнула, что многие болезни, вызванные загрязнением воздуха, имеют накопительный эффект и проявляются не сразу:

Онкологические заболевания

Врожденные аномалии развития

Бесплодие

Снижение способности выносить здорового ребенка

2018 год стал не только рекордным по загрязнению, но и наиболее неблагоприятным по статистике раковых заболеваний и врожденных патологий.

Статистика: где заболеваемость выше всего

Экологическая обстановка влияет и на динамику заболеваемости в разных регионах страны:

В Восточно-Казахстанской области за последние 5 лет заболеваемость раком увеличилась на 25%

В Алматы — на 23,5%

В Туркестанской области — на 22%

Смертность от болезней дыхательных путей также показала резкий рост:

В Атырауской области — в 3,2 раза

В Северо-Казахстанской и Актюбинской областях — в 2,6 раза

“Это бомба замедленного действия”

Исмагулова назвала постоянное превышение предельно допустимых концентраций загрязнителей воздуха прямой угрозой генофонду нации:

«Если воду можно фильтровать, то воздух – нет. Мы дышим им постоянно, вдыхая токсины и канцерогены. Это вызывает быструю утомляемость, снижает когнитивные способности, провоцирует онкологию, астму, диабет, бесплодие и другие тяжёлые заболевания», — заявила она.

Она также призвала не откладывать переход на наилучшие доступные технологии (НДТ), которые позволят снизить выбросы от предприятий.

Реакция властей: меры и обещания

В последние годы обеспокоенность граждан по поводу загрязнения воздуха только усиливается:

Летом 2024 года жители Астаны массово жаловались на загрязнение воздуха и зловоние . В качестве причин называли рост автотранспорта.

В "Казгидромете" заявили, что причин у явления несколько , и автомобильные выбросы — лишь часть проблемы.

В Минэкологии отчитались о борьбе с промышленными предприятиями, загрязняющими атмосферу, и пообещали ужесточение требований к ним.

Также ведомство намерено обязать предприятия устанавливать современные системы очистки воздуха.

Смог в 13 городах и отмена занятий в школах

В ноябре 2024 года в 13 городах Казахстана был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. По словам экологов, это произошло из-за неблагоприятных метеоусловий в сочетании с промышленными выбросами.

Особо тяжелая ситуация сложилась в Усть-Каменогорске, где из-за смога власти отменили очные занятия в школах. Горожане были вынуждены пользоваться масками и другими средствами защиты при выходе на улицу.