"Бомба замедленного действия": названы самые грязные города Казахстана

Проблема загрязнения воздуха в Казахстане достигла критической отметки. По словам кандидата экономических наук Гульмиры Исмагуловой, плохая экология напрямую влияет на рост смертности и тяжелых заболеваний, включая рак и бесплодие, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Выступая в Сенате, Гульмира Исмагулова заявила, что загрязнение воздуха в ряде казахстанских городов стало одной из главных угроз здоровью населения.
По результатам анализа, в самых неблагополучных по экологии городах фиксируется преждевременная смертность и рост хронических заболеваний.
Особо тяжёлым годом в этом плане стал 2018 год, после которого ситуация продолжила ухудшаться.
Наиболее остро проблема загрязнения воздуха стоит в следующих населённых пунктах:
Караганда
Темиртау
Астана
Алматы
Жезказган
Актау
Именно в этих городах эксперты зафиксировали устойчивое ухудшение экологических условий после 2018 года.
Исмагулова подчеркнула, что многие болезни, вызванные загрязнением воздуха, имеют накопительный эффект и проявляются не сразу:
Онкологические заболевания
Врожденные аномалии развития
Бесплодие
Снижение способности выносить здорового ребенка
2018 год стал не только рекордным по загрязнению, но и наиболее неблагоприятным по статистике раковых заболеваний и врожденных патологий.
Экологическая обстановка влияет и на динамику заболеваемости в разных регионах страны:
В Восточно-Казахстанской области за последние 5 лет заболеваемость раком увеличилась на 25%
В Алматы — на 23,5%
В Туркестанской области — на 22%
Смертность от болезней дыхательных путей также показала резкий рост:
В Атырауской области — в 3,2 раза
В Северо-Казахстанской и Актюбинской областях — в 2,6 раза
Исмагулова назвала постоянное превышение предельно допустимых концентраций загрязнителей воздуха прямой угрозой генофонду нации:
«Если воду можно фильтровать, то воздух – нет. Мы дышим им постоянно, вдыхая токсины и канцерогены. Это вызывает быструю утомляемость, снижает когнитивные способности, провоцирует онкологию, астму, диабет, бесплодие и другие тяжёлые заболевания», — заявила она.
Она также призвала не откладывать переход на наилучшие доступные технологии (НДТ), которые позволят снизить выбросы от предприятий.
В последние годы обеспокоенность граждан по поводу загрязнения воздуха только усиливается:
Летом 2024 года жители Астаны массово жаловались на загрязнение воздуха и зловоние. В качестве причин называли рост автотранспорта.
В "Казгидромете" заявили, что причин у явления несколько, и автомобильные выбросы — лишь часть проблемы.
В Минэкологии отчитались о борьбе с промышленными предприятиями, загрязняющими атмосферу, и пообещали ужесточение требований к ним.
Также ведомство намерено обязать предприятия устанавливать современные системы очистки воздуха.
В ноябре 2024 года в 13 городах Казахстана был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. По словам экологов, это произошло из-за неблагоприятных метеоусловий в сочетании с промышленными выбросами.
Особо тяжелая ситуация сложилась в Усть-Каменогорске, где из-за смога власти отменили очные занятия в школах. Горожане были вынуждены пользоваться масками и другими средствами защиты при выходе на улицу.
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