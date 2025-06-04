Ремонт ни при чем? В «КазАвтоЖоле» объяснили ситуацию с пробкой на границе с Россией

Официальный комментарий по поводу затора на трассе Актобе – Мартук – граница РФ (в направлении Оренбурга) предоставила национальная компания «КазАвтоЖол». Несмотря на массовое скопление транспорта, дорожники утверждают: дорожные работы к пробке не имеют отношения, сообщает Lada.kz

Фото: astanatv.kz

Что известно о дорожных работах на участке

Как сообщили в «КазАвтоЖоле», ремонт на трассе начался 22 мая 2025 года. Работы ведутся на двух отрезках автодороги:

с 54-го по 84-й километр

с 95-го по 99-й километр

Общая протяженность ремонтируемых участков — 34 километра. На текущий момент (по данным на 3 июня) выполнено 3,5 километра укладки нижнего слоя асфальтобетона.

«Скоплений не зафиксировано»

В компании подчеркнули, что с момента начала работ случаев транспортных заторов на участке зафиксировано не было. По их данным, движение осуществляется в штатном режиме:

Работы ведутся по утвержденному ордеру

Для транспорта предусмотрен объездной путь на участке с 96-го по 98-й километр

Организация движения настроена так, чтобы не создавать препятствий для проезда

Работы близ точки пропуска продолжаются

На подходе к пограничному пункту "Жайсан" осталось завершить укладку дорожного покрытия еще на одном километре трассы. При этом в «КазАвтоЖоле» заверили, что организация движения продумана таким образом, чтобы избежать образования заторов.