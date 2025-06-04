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04.06.2025, 07:40

Символы, объединяющие нацию: Казахстан отмечает важный праздник

Новости Казахстана 0 534

4 июня в Казахстане празднуется День государственных символов — важный государственный праздник, который подчеркивает суверенитет, идентичность и историческую преемственность страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

История и значение праздника

День государственных символов был учрежден в 2007 году на основании Конституционного закона «О государственных символах Республики Казахстан». Однако сами символы — флаг, герб и гимн — были официально утверждены значительно раньше, 4 июня 1992 года. Эта дата и стала ежегодной точкой отсчета празднования.

В официальных источниках, в частности на сайте Акорды, подчеркивается, что:

«Государственные символы — это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет».

Как проходят торжества

В честь праздника по всей стране — в Астане, Алматы и регионах — проходят торжественные мероприятия. Традиционно день начинается с:

  • подъема Государственного флага Республики Казахстан;

  • исполнения Государственного гимна;

  • церемоний с участием представителей власти, молодежи, военных и общественных организаций.

Государственный флаг

Государственный флаг Казахстана представляет собой прямоугольное голубое полотнище. Его элементы:

  • Солнце с 32 лучами в центре;

  • Парящий орел под солнцем;

  • Национальный орнамент вдоль древка;

  • Все изображения выполнены в золотистом цвете.

Автор флага — Шакен Ниязбеков, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Государственный герб

Герб имеет круглую форму и включает в себя:

  • Шанырак в центре — символ родового очага;

  • Уыки, расходящиеся в стороны как солнечные лучи;

  • Крылатые мифические кони по бокам;

  • Пятиконечную звезду в верхней части;

  • Надпись "Қазақстан" внизу;

  • Все элементы выполнены в золотом цвете на голубом фоне.

Авторы герба — архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн

Гимн Казахстана дважды утверждался официально:

  1. Первый вариант — в 1992 году.

  2. Нынешний вариант — в 2006 году, на основе популярной патриотической песни «Менің Қазақстаным», написанной в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова.

Гимн стал более узнаваемым и эмоционально близким народу, благодаря своей мелодике и тексту.

Перспективы изменений символов

Весной 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, предложил провести конкурс на лучший эскиз нового герба. Однако уже в июле в Министерстве культуры и информации заявили, что в ближайшее время менять герб не планируется.

Ведомство напомнило, что:

«Согласно статье 54 Конституции, любые изменения в отношении государственных символов рассматриваются Парламентом и могут быть приняты только в рамках общенационального референдума».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Пора бы уже ввести ШТРАФ, за объединение нации.
04.06.2025, 03:37
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