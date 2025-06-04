Символы, объединяющие нацию: Казахстан отмечает важный праздник

4 июня в Казахстане празднуется День государственных символов — важный государственный праздник, который подчеркивает суверенитет, идентичность и историческую преемственность страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
День государственных символов был учрежден в 2007 году на основании Конституционного закона «О государственных символах Республики Казахстан». Однако сами символы — флаг, герб и гимн — были официально утверждены значительно раньше, 4 июня 1992 года. Эта дата и стала ежегодной точкой отсчета празднования.
В официальных источниках, в частности на сайте Акорды, подчеркивается, что:
«Государственные символы — это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет».
В честь праздника по всей стране — в Астане, Алматы и регионах — проходят торжественные мероприятия. Традиционно день начинается с:
подъема Государственного флага Республики Казахстан;
исполнения Государственного гимна;
церемоний с участием представителей власти, молодежи, военных и общественных организаций.
Государственный флаг Казахстана представляет собой прямоугольное голубое полотнище. Его элементы:
Солнце с 32 лучами в центре;
Парящий орел под солнцем;
Национальный орнамент вдоль древка;
Все изображения выполнены в золотистом цвете.
Автор флага — Шакен Ниязбеков, заслуженный деятель искусств Казахстана.
Герб имеет круглую форму и включает в себя:
Шанырак в центре — символ родового очага;
Уыки, расходящиеся в стороны как солнечные лучи;
Крылатые мифические кони по бокам;
Пятиконечную звезду в верхней части;
Надпись "Қазақстан" внизу;
Все элементы выполнены в золотом цвете на голубом фоне.
Авторы герба — архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.
Гимн Казахстана дважды утверждался официально:
Первый вариант — в 1992 году.
Нынешний вариант — в 2006 году, на основе популярной патриотической песни «Менің Қазақстаным», написанной в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова.
Гимн стал более узнаваемым и эмоционально близким народу, благодаря своей мелодике и тексту.
Весной 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, предложил провести конкурс на лучший эскиз нового герба. Однако уже в июле в Министерстве культуры и информации заявили, что в ближайшее время менять герб не планируется.
Ведомство напомнило, что:
«Согласно статье 54 Конституции, любые изменения в отношении государственных символов рассматриваются Парламентом и могут быть приняты только в рамках общенационального референдума».
Комментарии1 комментарий(ев)