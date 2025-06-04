Символы, объединяющие нацию: Казахстан отмечает важный праздник

4 июня в Казахстане празднуется День государственных символов — важный государственный праздник, который подчеркивает суверенитет, идентичность и историческую преемственность страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

История и значение праздника

День государственных символов был учрежден в 2007 году на основании Конституционного закона «О государственных символах Республики Казахстан». Однако сами символы — флаг, герб и гимн — были официально утверждены значительно раньше, 4 июня 1992 года. Эта дата и стала ежегодной точкой отсчета празднования.

В официальных источниках, в частности на сайте Акорды, подчеркивается, что:

«Государственные символы — это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет».

Как проходят торжества

В честь праздника по всей стране — в Астане, Алматы и регионах — проходят торжественные мероприятия. Традиционно день начинается с:

подъема Государственного флага Республики Казахстан;

исполнения Государственного гимна;

церемоний с участием представителей власти, молодежи, военных и общественных организаций.

Государственный флаг

Государственный флаг Казахстана представляет собой прямоугольное голубое полотнище. Его элементы:

Солнце с 32 лучами в центре;

Парящий орел под солнцем;

Национальный орнамент вдоль древка;

Все изображения выполнены в золотистом цвете.

Автор флага — Шакен Ниязбеков, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Государственный герб

Герб имеет круглую форму и включает в себя:

Шанырак в центре — символ родового очага;

Уыки , расходящиеся в стороны как солнечные лучи;

Крылатые мифические кони по бокам;

Пятиконечную звезду в верхней части;

Надпись "Қазақстан" внизу;

Все элементы выполнены в золотом цвете на голубом фоне.

Авторы герба — архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Государственный гимн

Гимн Казахстана дважды утверждался официально:

Первый вариант — в 1992 году. Нынешний вариант — в 2006 году, на основе популярной патриотической песни «Менің Қазақстаным», написанной в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова.

Гимн стал более узнаваемым и эмоционально близким народу, благодаря своей мелодике и тексту.

Перспективы изменений символов

Весной 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, предложил провести конкурс на лучший эскиз нового герба. Однако уже в июле в Министерстве культуры и информации заявили, что в ближайшее время менять герб не планируется.

Ведомство напомнило, что: