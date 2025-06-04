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04.06.2025, 08:18

Миллионы казахстанцев рискуют остаться без связи: смартфоны вне закона

Новости Казахстана 0 773

В Казахстане 75% смартфонов завозятся нелегально, и это уже стало системной проблемой. По данным Министерства цифрового развития, только за 2023 год в страну ввезли более 21 миллиона мобильных телефонов, и лишь четверть из них — официально. Остальные попали в страну «в обход кассы», без уплаты налогов. Tengrinews.kz выяснил, как такое стало возможным и что предпринимается для борьбы с нелегальным рынком, сообщает Lada.kz

Фото: versiya.info
Фото: versiya.info

Как возникла проблема: серый рынок в деталях

Ситуация с серым импортом мобильных устройств стала предметом пристального внимания после жалоб от официальных дистрибьюторов. Они заявили, что несут убытки из-за неконкурентных условий: на рынке преобладают телефоны, ввезенные без налогов и таможенных платежей.

Основные факты:

  • По словам министра цифрового развития Жаслана Мадиева, 75% смартфонов ввозились нелегально до начала реформ.

  • По предварительным подсчетам, государственный бюджет недополучил порядка 100 млрд тенге.

  • Уже в 2024 году, согласно оценке депутата Екатерины Смышляевой, доля серого импорта сократилась, но всё равно составляла около 64% от рынка смартфонов.

Белые, серые и черные списки: как теперь регистрируют устройства

С 24 марта в Казахстане начали действовать новые правила, направленные на борьбу с нелегальным оборотом мобильных устройств. Введены три категории для регистрации:

  • Белый список — устройства, успешно прошедшие верификацию.

  • Серый список — смартфоны с временным допуском к сети, сроком до 30 дней, которые нуждаются в дополнительной проверке.

  • Черный список — гаджеты с некорректным или поддельным IMEI-кодом, а также те, что числятся в международных базах как украденные. Такие устройства подлежат блокировке.

Гражданам дали дополнительное время на верификацию. О том, как проверить IMEI-номер своего устройства, власти опубликовали отдельную инструкцию.

Откуда ввозят телефоны и где «теряются» налоги

Журналисты Tengrinews.kz направили официальный запрос в Комитет государственных доходов (КГД), чтобы выяснить, как такая доля нелегального импорта вообще возможна. Однако прямого ответа не последовало.

Что известно:

  • С 2023 года по апрель 2025 года в Казахстан ввезли более 21 миллиона смартфонов из третьих стран.

  • Из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) было импортировано 331,5 тысячи устройств.

  • Согласно договору о ЕАЭС, товары из этих стран перемещаются без таможенного декларирования и пошлин, но с уплатой НДС.

  • Для импорта из других стран необходимо платить и пошлины, и налоги.

Тем не менее, как конкретно 75% телефонов миновали контроль, в КГД не объяснили. Также не раскрывается источник статистики, на которую ссылается Минцифры.

Кто будет платить за регистрацию и почему это частный бизнес

В социальных сетях начали распространяться сообщения, что бизнесу придется платить около 4 000 тенге за каждую верификацию устройства, а услуги предоставляет частная компания. В Минцифры пояснили ситуацию:

  • Для физических лиц регистрация бесплатна.

  • Платить должны импортеры, юридические лица, которые завозят технику в страну.

  • В стоимость входит доступ к международным базам данных, круглосуточная техподдержка, защита от мошенничества и киберугроз.

В министерстве подчеркнули, что передача услуги в частные руки не означает приватизацию госфункции. Это техническая реализация проекта, а не фискальная деятельность.

Почему проект реализует частная компания?

Минцифры утверждает, что нецелесообразно было создавать отдельную госструктуру под регистрацию устройств:

  • Реализация проекта отдана на рынок по открытой конкурсной процедуре.

  • Монополии нет: участвовать могут разные компании, и несколько уже выразили готовность подключиться.

Итог

Несмотря на масштабные цифры и очевидные потери для бюджета, четкого ответа от государственных органов о причинах столь массового серого импорта до сих пор нет. Министерство цифрового развития предпринимает меры, но вопросы остаются — и в первую очередь к системе контроля за перемещением товаров.

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